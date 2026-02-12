Le fabricant de compresseurs d'air Ingersoll Rand dépasse ses prévisions trimestrielles grâce à une forte demande

Ingersoll Rand IR.N a dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre jeudi, grâce à une demande industrielle soutenue pour ses produits tels que les compresseurs d'air, les aspirateurs et les souffleurs.

Les actions de la société basée en Caroline du Nord étaient en hausse de 3,7 % dans les échanges prolongés.

La progression du marché de la construction non résidentielle aux États-Unis a soutenu la demande pour les produits d'Ingersoll, alors que la société fait face aux pressions sur les coûts découlant des tarifs douaniers en appliquant des prix plus élevés.

L'unité industrielle de la société, qui fabrique des compresseurs d'air et d'autres produits industriels spécialisés utilisés dans diverses industries manufacturières, a fait état d'une augmentation de 9 % des commandes pour le quatrième trimestre.

Cependant, la marge bénéficiaire de base ajustée du segment a chuté de 140 points de base pour atteindre 28,9%, pénalisée par les pressions tarifaires et l'augmentation des investissements commerciaux.

Les droits de douane du président américain Donald Trump sur les importations de matières premières, telles que l'acier et l'aluminium, ont incité les entreprises à reconsidérer leurs stratégies, ajoutant de la pression à une chaîne d'approvisionnement déjà tendue.

Ingersoll a prévu un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 3,45 à 3,57 dollars, son point médian étant inférieur aux estimations des analystes de 3,56 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 96 cents par action, supérieur aux estimations de 90 cents par action.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté d'environ 10 % en glissement annuel pour atteindre 2,1 milliards de dollars.