Le fabricant de cigarettes Altria en hausse grâce à la diminution des pertes de Marlboro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours; ajout d'informations sur l'activité cigarettes, le directeur général et les commentaires des analystes aux paragraphes 3 à 7)

Altria MO.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, le fabricant de Marlboro ayant ralenti la perte de parts de marché et renforcé sa présence sur le segment des cigarettes à prix réduit.

L'action de la société a progressé d'environ 7% en début de séance, offrant un départ en douceur au directeur général Billy Gifford, qui doit quitter ses fonctions à la mi-mai.

Au cours des dernières années de son mandat, l'activité tabac d'Altria, y compris la marque plus chère Marlboro, a perdu des parts de marché au profit des marques à bas prix alors que le coût de la vie s'envolait.

Les investisseurs ont salué le ralentissement des pertes de Marlboro et l'essor des marques bon marché d'Altria, telles que Basic.

Gifford a déclaré que les pressions sur les revenus des consommateurs, telles que la hausse des prix de l'essence due à la guerre en Iran, stimulaient la croissance des cigarettes bon marché.

L'explosion de la popularité des cigarettes électroniques, souvent vendues sans l'autorisation des autorités réglementaires américaines, a également nui à l'entreprise. Altria a déclaré jeudi que cette pression s'atténuait.

UN "RÉSULTAT NETTEMENT SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS"

Le "résultat bien supérieur" de l'entreprise par rapport aux prévisions était encourageant, a écrit Simon Hales, analyste chez Citi, dans une note, ajoutant que les volumes de cigarettes étaient bien supérieurs aux attentes.

Altria a également augmenté son chiffre d'affaires en augmentant les prix des cigarettes et des produits de tabac à usage oral, comme les sachets de nicotine de la marque On!. Parallèlement, elle s'est lancée dans la fabrication sous contrat pour des acteurs étrangers afin de développer ses exportations et de bénéficier des réductions d'impôts associées – une initiative qui a également donné un coup de pouce à ses résultats trimestriels.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 5,43 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,58 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté de 1,32 (X,XX euro) dollar par action a également dépassé les attentes, qui s'élevaient à 1,25 (X,XX euro) dollar.