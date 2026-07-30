Le fabricant de cigarettes Altria annonce une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Altria Group MO.N , le fabricant de Marlboro, a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre hors taxes d'accise, soutenue par la demande pour ses marques de cigarettes à bas prix ainsi que pour ses sachets de nicotine “On!”.
La société a annoncé une hausse de 1,2% de son chiffre d'affaires trimestriel hors taxes d'accise, à 5,36 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 5,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
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