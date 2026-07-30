Le fabricant de chauffe-eau A.O. Smith revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison d'une demande plus faible en Chine

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A.O. Smith a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la prudence des consommateurs chinois ayant pesé sur la demande de ses chauffe-eau, contrebalançant ainsi les tendances plus stables observées en Amérique du Nord.

La Chine est depuis des années un marché de croissance clé pour A.O. Smith, mais une reprise économique atone et la prudence persistante des consommateurs ont pesé sur les dépenses discrétionnaires, incitant les ménages à reporter l'achat d'appareils électroménagers coûteux tels que les chauffe-eau.

* « En Chine, nous avons su faire face à un environnement de marché nettement plus difficile et nous poursuivons notre évaluation stratégique de l'activité », a déclaré le directeur général Steve Shafer.

* La société, dont le siège se trouve à Milwaukee, dans le Wisconsin, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, ramenant la fourchette haute de 4,00 $ à 3,85 $ par action, tout en maintenant la fourchette basse à 3,70 $ par action.

* La société a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, ramenant la fourchette haute à 3,95 milliards de dollars contre une prévision antérieure de 4 milliards, tout en conservant la fourchette basse à 3,9 milliards de dollars.

* Le chiffre d’affaires total pour le trimestre clos le 30 juin a reculé de 0,7 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 1 milliard de dollars, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 994,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre en Amérique du Nord a progressé de 5 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 820,5 millions de dollars.

* Les ventes dans le reste du monde ont reculé de 19 % à 194,9 millions de dollars et celles en Chine ont chuté de 28 % par rapport à la même période de l'année précédente.

* A.O. Smith a affiché un bénéfice ajusté de 1,03 dollar par action au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 92 cents par action.