Le fabricant de câbles Prysmian revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions

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(Apporte des précisions sur les résultats, les perspectives, le contexte et les tenants et aboutissants de l'acquisition d'Atkore)

Le groupe italien Prysmian

PRY.MI a revu à la hausse jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, invoquant de solides performances et la contribution de son acquisition d'Atkore, après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes.

* Le plus grand fabricant mondial de câbles a également annoncé qu’il allait augmenter sa capacité de production aux États-Unis

* Il table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) compris entre 3,075 et 3,125 milliards d’euros (soit entre 3,43 et 3,49 milliards de dollars) cette année, contre une prévision antérieure de 2,8 à 2,9 milliards d’euros

* Le flux de trésorerie disponible est désormais estimé entre 1,75 et 1,85 milliard d’euros, contre une prévision antérieure comprise entre 1,65 et 1,75 milliard d’euros

* Au début du mois, Prysmian a finalisé l’acquisition, pour 3,8 milliards de dollars, du fabricant américain de produits électriques Atkore , afin de tirer parti de la demande croissante liée à l’électrification et aux infrastructures basées sur l’intelligence artificielle

* Prysmian a annoncé jeudi la construction d’un deuxième laminoir à barres sur le site texan de sa filiale américaine Encore Wire. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement de 700 millions d’euros visant à accroître la capacité du site

* Cette augmentation de capacité permettra à Prysmian de répondre à la demande américaine croissante dans son secteur "Industrie et Construction", notamment pour les centres de données

* Au troisième trimestre, l’EBITDA ajusté de Prysmian a progressé de 32,1% pour atteindre 851 millions d’euros, dépassant ainsi le consensus des analystes (793 millions d’euros) fourni par l’entreprise. Le chiffre d’affaires a augmenté de 13% pour s’établir à 6,42 milliards d’euros, dépassant également le consensus des analystes

* La société a annoncé qu’elle organiserait une journée des marchés de capitaux au cours du premier semestre de l’année prochaine

(1 dollar = 0,8959 euro)