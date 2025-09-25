Le fabricant de bonbons Mondelez va remplacer les colorants alimentaires par des colorants naturels et non synthétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jessica DiNapoli

Le fabricant de produits alimentaires Mondelez, MDLZ.O qui fabrique les bonbons Sour Patch Kids et Swedish Fish aux couleurs vives, travaille activement au passage à des colorants naturels pour les produits qui utilisent des couleurs synthétiques, a déclaré la société dans un courriel, sans donner de délai pour la transition. L'entreprise basée à Chicago, qui fabrique également des Oreos et des marques de chocolat comme Milka, très populaires en Europe, a déclaré que ce travail était conforme à l'évolution des préférences des consommateurs et des lois locales. En 2015, Mondelez a déclaré qu'elle supprimerait les colorants et les arômes artificiels dans un grand nombre de ses marques d'ici à 2020. Le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a fait pression sur les fabricants de produits alimentaires pour qu'ils abandonnent les colorants synthétiques d'ici la fin de l'année prochaine. Jusqu'à présent, lui et Marty Makary, le commissaire américain chargé de l'alimentation et des médicaments ( ), se sont appuyés sur des engagements volontaires de la part des entreprises plutôt que sur des changements réglementaires. Mondelez faisait figure d'exception parmi les grandes entreprises de produits alimentaires emballés, car elle ne s'était pas encore engagée à modifier ses formulations, contrairement au fabricant de gelée Kraft Heinz KHC.O et au fabricant de yaourts Danone DANO.PA . Kennedy et Makary ont insisté sur les changements en raison des préoccupations sanitaires qui lient les colorants artificiels à des troubles tels que le TDAH et l'obésité, bien que les scientifiques affirment que cela nécessite davantage d'études.

Sour Patch Kids et Swedish Fish figurent parmi les 10 premières marques de bonbons gélifiés aux États-Unis, selon le cabinet d'études de marché Euromonitor. Dirk van de Put, directeur général de Mondelez, a déclaré cette année que le mouvement "Make America Healthy Again" , qui soutient Kennedy, exercerait de nouvelles pressions sur les coûts de l'entreprise, ce qui entraînerait des hausses de prix pour les Américains. Certaines variétés d'Oreos, comme la version crème aux couleurs d'Halloween que l'on trouve actuellement dans les rayons des détaillants, utilisent des colorants synthétiques.

Certains États américains ont également adopté des lois interdisant les colorants. Cette année, la Virginie-Occidentale a interdit la vente d'aliments contenant des colorants synthétiques à partir du 1er janvier 2028.

"La répression des colorants alimentaires au niveau de l'État motive ces entreprises", a déclaré Thomas Galligan, scientifique au Center for Science in the Public Interest (Centre pour la science dans l'intérêt public). "C'est une motivation plus forte que la demande d'élimination volontaire de la part de la FDA.

M. Galligan ajoute qu'il sera difficile de savoir si les entreprises alimentaires respectent leurs engagements volontaires en matière d'élimination progressive des colorants synthétiques, car il n'existe pas de base de données complète permettant de suivre les formules des produits.