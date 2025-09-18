Le fabricant de bonbons Mars prévoit d'investir 1,2 milliard de dollars pour renforcer ses activités dans l'UE

Mars, le fabricant de M&M's et de Skittles, a déclaré jeudi qu'il investirait 1 milliard d'euros (1,18 milliard de dollars) dans ses activités au sein de l'Union européenne d'ici la fin de 2026 afin de stimuler la fabrication, la durabilité et l'innovation dans la région.

Ce nouvel investissement s'ajoute aux plus de 1,5 milliard d'euros que le fabricant de bonbons a déjà investis dans la production européenne au cours des cinq dernières années. Mars exploite 24 usines dans 10 pays de l'UE, employant 25 000 personnes.

L'année dernière, Mars a annoncé un accord de 36 milliards de dollars pour acquérir le fabricant de Pringles Kellanova K.N . L'opération a été approuvée par les autorités de la concurrence américaines, mais reste soumise à l'examen de l'Union européenne.

(1 dollar = 0,8482 euro)