Le fabricant de boissons énergisantes Celsius progresse, Morgan Stanley devenant optimiste
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 19:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de Celsius Holdings CELH.O ont augmenté de 1 % à 57,48 $ et sont en hausse pour la troisième séance consécutive mardi après que Morgan Stanley a relevé le fabricant de boissons énergisantes de "equal-weight" à "overweight"

** La société de courtage a augmenté le PT de 9 $ à 70 $, ce qui implique une hausse de 23 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'analyste de Morgan Stanley, Eric Serotta, a déclaré qu'il voyait une nouvelle hausse de l'action de CELH grâce à une accélération plus importante que prévu de la croissance des revenus

** Il a souligné que la marque Celsius a renoué avec la croissance après le ralentissement de l'année dernière, et il s'attend à une nouvelle amélioration, avec des données comparatives "beaucoup plus faciles" de décembre à début juin

** Alors qu'Alani, qui représente ~40% des ventes de CELH, Serotta dit que la croissance s'est récemment modérée au T2, mais a ajouté que ses tendances restent "robustes" avant la transition du 1er décembre 2025 vers le système Pepsi ** Il y a un mois, PepsiCo PEP.O a acquis 5% des actions privilégiées de CELH, augmentant ainsi sa participation totale à environ 11% après conversion ** CELH, basé en Floride, a acheté son homologue Alani Nutrition dans le cadre d'une transaction de 1,8 milliard de dollars conclue en avril

** Aujourd'hui, 18 des 23 analystes couvrant CELH considèrent l'action comme "fortement achetée" ou "achetée", 4 la considèrent comme "conservée" et 1 recommande de la "vendre"; le PT médian est de 70 $, selon LSEG

** Avec le mouvement de mardi, l'action est en hausse de ~118% depuis le début de l'année

