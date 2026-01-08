Le sidérurgiste australien Bluescope rejette une offre de rachat

( AFP / TORSTEN BLACKWOOD )

Le groupe sidérurgiste australien BlueScope Steel a rejeté mercredi une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (7,56 milliards d'euros) provenant d'un concurrent américain et d'une entreprise locale, la qualifiant de tentative de mettre la main sur l'entreprise "à bon compte".

L'américain Steel Dynamics, qui en est à sa quatrième tentative d'acquérir ses activités sidérurgiques aux Etats-Unis, s'est associé à SGH, une société australienne active dans l'industrie, l'énergie et les médias pour racheter BlueScope Steel, qui compte plus de 16.500 employés dans le monde.

Selon leur plan, SGH rachèterait BlueScope Steel, puis revendrait les activités nord-américaines du groupe à Steel Dynamics.

BlueScope a indiqué que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité cette OPA jugée "hautement opportuniste".

"Soyons clairs: cette proposition visait à arracher BlueScope à ses actionnaires à bon compte", a déclaré la présidente de BlueScope, Jane McAloon, citée dans un communiqué publié tard mercredi.

"Elle sous-évaluait drastiquement nos actifs d'envergure internationale, notre dynamique de croissance et notre avenir — et le conseil d'administration ne laissera pas faire."

"C'est la quatrième fois que nous disons non (à Steel Dynamics), et la réponse est restée la même: BlueScope vaut considérablement plus que ce qui était proposé", a insisté Mme McAloon.

Les actions de BlueScope ont reculé de 1,2% jeudi matin à l'ouverture de la Bourse australienne, après avoir progressé de plus de 23% en deux jours à la suite de l'annonce de l'offre.

Basé à Melbourne, BlueScope Steel, qui compte plus de 16.500 employés dans 15 pays, est issu d'une scission des actifs sidérurgiques du géant minier australien BHP en 2002.