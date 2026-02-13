Le fabricant de bière Corona Constellation Brands nomme Nicholas Fink au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

Constellation Brands STZ.N a annoncé jeudi la nomination de Nicholas Fink à sa tête, en remplacement de Bill Newlands, alors que le fabricant de bières lutte contre les pressions de la demande.

Fink, qui était auparavant directeur général de la société de sécurité et de produits numériques Fortune Brands Innovations, prendra la tête du fabricant de bière Modelo le 13 avril. Il a siégé au conseil d'administration de Constellation au cours des cinq dernières années.

Newlands, qui a rejoint l'entreprise en 2015 et en est à la tête depuis 2019, se retirera du conseil d'administration en avril, mais continuera à agir en tant que conseiller stratégique au cours des prochains mois afin d'assurer une transition en douceur de la direction, a déclaré Constellation.

Constellation a dû faire face à la faiblesse des ventes d'alcool , les consommateurs hispaniques réduisant leurs achats dans le contexte de la répression de l'administration Trump sur l'immigration et d'une incertitude économique plus large alimentée par des politiques commerciales volatiles et l'augmentation du coût de la vie.

"Compte tenu de l'expérience de Fink au sein du conseil d'administration, nous ne nous attendons pas à ce que cette transition entraîne un changement majeur dans l'orientation stratégique", a déclaré Robert Moskow, analyste chez TD Cowen, dans une note, mais il a ajouté que Fink avait été lié à des changements importants dans l'organisation et le portefeuille de Fortune Brands.