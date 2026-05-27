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Le fabricant de batteries ProLogium va entrer en bourse sur le Nasdaq dans le cadre d'une opération de fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) évaluée à 3,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant taïwanais de batteries ProLogium Technology va entrer en bourse à New York dans le cadre d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Translational Development Acquisition Corp

TDAC.O , dans le cadre d'une opération évaluée à 3,8 milliards de dollars, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Voici quelques détails de l'opération:

* Cette opération permettra à ProLogium de disposer des fonds nécessaires pour augmenter la production de ses batteries à électrolyte solide de quatrième génération et pour construire sa nouvelle gigafactory à Dunkerque, en France.

* Elle permettra également à ProLogium de se développer sur des marchés en pleine croissance tels que les centres de données, l'aérospatiale, la robotique et la défense.

* La construction du site de ProLogium à Dunkerque devrait débuter fin 2026, suivie du lancement officiel de la production de masse et des livraisons au deuxième trimestre 2029.

* Fondée en 2006, ProLogium fabrique des batteries lithium-céramique pour véhicules électriques et a livré plus de 2,4 millions de cellules de batterie à ses clients depuis 2013.

* Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse afin de fusionner avec une entreprise privée, lui permettant ainsi d'entrer en bourse sans passer par une introduction en bourse traditionnelle.

* La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026. La société issue de la fusion sera cotée au Nasdaq sous le symbole "PRLG".

* Cohen & Company Markets a conseillé ProLogium dans le cadre de cette opération, tandis que BTIG a conseillé TDAC. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a agi en tant qu'agent de placement pour ProLogium.

Fusions / Acquisitions
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