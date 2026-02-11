Le fabricant de Barbie Mattel plonge : la prudence des acheteurs et l'absence de jeux numériques pèsent sur les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Mattel annonce un plan de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars

*

Acquisition du contrôle total de Mattel163

*

Signature d'un accord avec Paramount pour les produits Teenage Mutant Ninja Turtles

*

Les actions chutent de près de 30 % après la clôture de la bourse

(Ajout d'éléments de contexte et de détails, mise à jour des actions) par Neil J Kanatt

Les actions de Mattel MAT.O ont chuté de près de 30 % dans les échanges prolongés après que les prévisions de bénéfices annuels du fabricant de Barbie ont déçu les investisseurs, soulignant comment une reprise de la demande de jouets reste insaisissable alors que les consommateurs prudents réduisent leurs dépenses discrétionnaires.

L'entreprise a également largement manqué les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre mardi. Le directeur général Ynon Kreiz a déclaré à Reuters que l'activité promotionnelle intense en décembre avait pesé sur les marges, les ventes de l'activité américaine ayant augmenté "moins que prévu" au cours du mois.

Les marges des fabricants de jouets traditionnels ont également été mises sous pression par les droits de douane et l'augmentation des coûts de production, et Mattel a déclaré qu'elle avait dû faire face à des fluctuations dans les commandes des détaillants pendant une grande partie de l'année dernière en raison des incertitudes commerciales. En outre, Mattel a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes de poupées Barbie ne renouent avec la croissance qu'en 2027.

Le ton prudent du fabricant de Uno fait écho à celui de son rival Hasbro HAS.O , qui prévoyait une croissance modérée de son chiffre d'affaires annuel plus tôt dans la journée.

Mais Hasbro, qui a une présence beaucoup plus forte dans le domaine des jeux numériques, a indiqué que les recettes trimestrielles de son jeu numérique "Magic: The Gathering" avaient plus que doublé par rapport à l'année précédente, ce qui a contribué à faire grimper les actions de 7,5 %.

Mattel a été beaucoup plus lent que son rival à développer une activité numérique significative. Mardi, la société a déclaré qu'elle acquerrait pour 159 millions de dollars les 50 % restants de Mattel163 - une coentreprise avec la société chinoise NetEase - signalant une poussée dans les jeux numériques autoédités, mais ces initiatives n'en sont qu'à leurs débuts.

Les actions de Mattel ont augmenté de 6 % depuis le début de l'année, contre un bond de 27 % pour les actions de Hasbro. La chute de l'action de Mattel après la clôture des marchés de ce mardi laisse présager la pire chute en pourcentage intrajournalière de l'entreprise depuis près de six ans.

"Mattel s'attendait à une hausse des ventes en fin d'année qui ne s'est jamais matérialisée, ce qui l'a obligée à recourir massivement aux promotions pour maintenir ses produits en circulation, au détriment de ses marges", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

"Les résultats mettent en évidence la volatilité de la demande et les commandes de dernière minute des détaillants, qui ont contraint les marques à pratiquer des rabais plus importants".

La marge brute de l'entreprise a chuté de près de 5 points de pourcentage pour atteindre 45,9 % au cours du trimestre de décembre.

LES INVESTISSEMENTS NUMÉRIQUES PORTERONT-ILS LEURS FRUITS?

Il y a toutefois eu des poches de force pour Mattel. Les jouets automobiles sont restés remarquables, Hot Wheels affichant une croissance à deux chiffres et les lignes Matchbox et Cars de Disney et Pixar ayant réalisé de bonnes performances au cours du trimestre de décembre.

Mattel s'efforce également d'étendre sa présence auprès des consommateurs et de constituer un portefeuille de divertissement autour de ses marques. Elle espère réitérer le succès de la superproduction "Barbie" de 2023 avec un film d'action "Les Maîtres de l'Univers" en juin et le film Matchbox sur Apple TV en octobre.

L'entreprise a l'intention d'investir environ 110 millions de dollars en 2026, principalement dans les jeux numériques, parmi d'autres dépenses visant à stimuler ses activités.

"La grande question est maintenant de savoir si les investissements accrus de Mattel peuvent relancer la demande ou simplement prolonger la pression sur un marché américain très sensible à la valeur", a déclaré Stambor.

Mattel prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 1,18 à 1,30 $, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,75 $, selon les données compilées par LSEG. Soutenu par environ 150 millions de dollars de revenus provenant de l'acquisition de Mattel163, Mattel a prévu que les ventes de cette année augmenteraient de 3 % à 6 %.

Le bénéfice ajusté de 39 cents par action au quatrième trimestre a été inférieur à l'estimation de 54 cents, tandis que les ventes nettes de 1,77 milliard de dollars ont également manqué les attentes de 1,84 milliard de dollars.

La société a également dévoilé un plan de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars, qui devrait être achevé d'ici 2028, et a annoncé un accord de licence pluriannuel avec Paramount Skydance PSKY.O pour développer et commercialiser des produits Teenage Mutant Ninja Turtles à partir de 2027.