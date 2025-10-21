Le fabricant de Barbie Mattel manque ses estimations trimestrielles en raison de la faiblesse de l'Amérique du Nord, et ses actions s'effondrent

(Ajout des actions au paragraphe 2)

Mattel MAT.O a manqué les estimations de ventes et de bénéfices du troisième trimestre mardi, pénalisé par la faible demande de ses jouets en Amérique du Nord dans un contexte d'incertitude économique croissante.

Les actions de la société ont chuté d'environ 18% après la cloche.

Les consommateurs qui luttent contre la crise du coût de la vie ont réduit leurs achats d'articles coûteux et non essentiels, ce qui a conduit les détaillants à retarder prudemment les engagements de stocks jusqu'à ce qu'ils soient plus proches du moment et du point de vente. Cette situation a posé des problèmes aux activités de Mattel aux États-Unis.

"Nous avons constaté un changement dans les habitudes de commande des détaillants aux États-Unis, qui sont passés de l'importation nationale à l'expédition directe afin d'avoir plus de temps pour prendre une décision à l'approche des fêtes de fin d'année", a déclaré Ynon Kreiz, directeur général de Mattel, à l'agence Reuters.

Les ventes trimestrielles du segment Amérique du Nord, la région qui génère le plus de revenus pour la société, ont chuté d'environ 11,7 %, contre une baisse de 3,4 % il y a un an.

Alors que l'ensemble du secteur de la distribution est confronté à une baisse persistante des ventes, la récente menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises a ravivé les inquiétudes des experts, qui craignent une nouvelle escalade des prix et une pression sur la demande.

Cette situation survient alors que les détaillants et les fabricants de jouets se préparent à la période critique des fêtes de fin d'année.

Mattel, qui prévoit que la Chine représentera moins de 40 % de sa production d'ici à 2025, diversifie sa chaîne d'approvisionnement et optimise ses produits pour atténuer les coûts liés aux droits de douane.

Les ventes nettes trimestrielles de l'entreprise, qui se sont élevées à 1,74 milliard de dollars, ont manqué l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,83 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 89 cents par action au troisième trimestre a également été largement inférieur aux estimations de 1,07 $ par action.

La marge brute trimestrielle ajustée de Mattel a reculé à 50,2 %, contre 53,1 % il y a un an, en raison de l'impact de l'inflation et des coûts tarifaires.

La société a maintenu ses perspectives annuelles et s'attend à un quatrième trimestre solide, les détaillants se réapprovisionnant en prévision des fêtes de fin d'année.

Plus tôt dans la journée de mardi, Netflix NFLX.O a annoncé un accord de licence avec Mattel et Hasbro

HAS.O pour lancer des produits à thème dans le monde entier à partir de 2026 dans des catégories telles que les poupées, les figurines d'action et les objets de collection.