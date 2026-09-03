Le fabricant de bagues connectées Oura dévoile une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Oura, le fabricant de la bague connectée Oura Ring, a déposé jeudi son dossier d’introduction en bourse aux États-Unis, révélant une forte hausse de son chiffre d’affaires et venant s’ajouter à la liste croissante des entreprises axées sur les consommateurs qui cherchent à entrer en bourse.

Le marché des introductions en bourse devrait reprendre de la vigueur après une accalmie estivale. Les analystes s'attendent à ce que les émetteurs ciblent la période suivant la fête du Travail afin d'anticiper toute incertitude liée aux élections de mi-mandat de novembre.

Oura, dont l’aventure a débuté il y a plus de dix ans à Oulu, en Finlande, fabrique une bague connectée qui suit des indicateurs de santé clés tels que la fréquence cardiaque, les phases de sommeil et l’activité physique.

La société a déclaré un résultat net de 60,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin, contre 1,6 million de dollars pour la même période de l’année précédente. Son chiffre d’affaires a bondi de 74% pour atteindre 1,21 milliard de dollars.

Oura a révolutionné le secteur des appareils portables et a connu une croissance rapide ces dernières années, les consommateurs adoptant de plus en plus les bagues connectées capables de fournir des informations personnalisées sur leur santé.

En mai, elle a dévoilé la cinquième génération de sa bague connectée, qui est 40% plus petite que la version précédente.

L’année dernière, l’entreprise a levé plus de 900 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Fidelity Management & Research Company, pour une valorisation d’environ 11 milliards de dollars.

Le nom d’origine d’Oura était Jouzen, dérivé de "joutsen", le mot finnois désignant le cygne, l’oiseau national du pays.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen and Co et BofA Securities figurent parmi les chefs de file de l’opération. Oura sera cotée au Nasdaq sous le symbole "OURA."