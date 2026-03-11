Le fabricant d'uniformes Cintas rachète UniFirst pour 5,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2,3, des actions au paragraphe 4)

Le distributeur d'uniformes Cintas

CTAS.O a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acheter UniFirst UNF.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,5 milliards de dollars.

Cintas a offert un total de 310,00 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 20% par rapport à la dernière clôture d'UniFirst.

Les actions d'UniFirst ont bondi de 9,6 % dans les échanges de pré-marché, tandis que Cintas a baissé de 3,2 %.

L'accord intervient après qu'UniFirst a repoussé les approches précédentes d'un prétendant basé à Cincinnati.