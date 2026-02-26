Le fabricant d'uncrustables J.M. Smucker nomme de nouveaux administrateurs après avoir conclu un accord avec Elliott

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

J.M. Smucker SJM.N a déclaré jeudi avoir nommé Woo-Sung Chung et David Singer à son conseil d'administration, après être parvenu à un "engagement constructif" avec l'investisseur Elliott Investment Management.

Les actions de la société, qui a également publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, ont augmenté de près de 7 % avant la mise sur le marché.