Le fabricant d'outils Snap-On dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la hausse de la demande de réparation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snap-On SNA.N a dépassé les estimations de revenus et de bénéfices du troisième trimestre jeudi, la reprise de la demande des entreprises de pièces détachées automobiles et des ateliers de réparation ayant stimulé les ventes des produits d'outillage de la société.

Le marché secondaire de l'automobile, principale source de revenus de l'entreprise, continue de bénéficier d'un rebond de la demande, les déplacements routiers aux États-Unis ayant dépassé les niveaux pré-pandémiques.

En outre, les inquiétudes liées à l'inflation ont poussé davantage d'Américains à conserver leurs véhicules existants, ce qui a augmenté l'âge moyen des véhicules en circulation et entraîné une hausse de la demande en matière d'entretien et de réparation.

Snap-On a déclaré avoir connu une forte croissance au cours de la période, grâce à un engagement plus profond avec les concessionnaires automobiles et les ateliers de réparation indépendants, ainsi qu'à des gains significatifs dans son portefeuille de logiciels.

"Malgré la volatilité actuelle, nous pensons que nos résultats montrent les diverses opportunités qui s'offrent à nous le long de nos pistes de croissance, tant dans le domaine de la réparation automobile qu'auprès des clients en dehors du garage", a déclaré le directeur général Nick Pinchuk.

Pour le trimestre clos le 27 septembre, l'entreprise a enregistré une hausse de 1,1 % de son chiffre d'affaires dans le segment Tools Group.

Le chiffre d'affaires du segment Repair Systems & Information Group de Snap-On a augmenté de 9,9 % en raison de l'augmentation des ventes de produits de diagnostic et d'information sur les réparations aux propriétaires d'ateliers de réparation indépendants et aux concessionnaires OEM.

La société basée à Kenosha, dans le Wisconsin, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel total de 1,29 milliard de dollars. Les analystes attendaient 1,16 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel a atteint 5,02 dollars par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,63 dollars par action.