 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 118,50
-0,86%
Indices
Chiffres-clés

Le fabricant d'outils Snap-On dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la hausse de la demande de réparation
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snap-On SNA.N a dépassé les estimations de revenus et de bénéfices du troisième trimestre jeudi, la reprise de la demande des entreprises de pièces détachées automobiles et des ateliers de réparation ayant stimulé les ventes des produits d'outillage de la société.

Le marché secondaire de l'automobile, principale source de revenus de l'entreprise, continue de bénéficier d'un rebond de la demande, les déplacements routiers aux États-Unis ayant dépassé les niveaux pré-pandémiques.

En outre, les inquiétudes liées à l'inflation ont poussé davantage d'Américains à conserver leurs véhicules existants, ce qui a augmenté l'âge moyen des véhicules en circulation et entraîné une hausse de la demande en matière d'entretien et de réparation.

Snap-On a déclaré avoir connu une forte croissance au cours de la période, grâce à un engagement plus profond avec les concessionnaires automobiles et les ateliers de réparation indépendants, ainsi qu'à des gains significatifs dans son portefeuille de logiciels.

"Malgré la volatilité actuelle, nous pensons que nos résultats montrent les diverses opportunités qui s'offrent à nous le long de nos pistes de croissance, tant dans le domaine de la réparation automobile qu'auprès des clients en dehors du garage", a déclaré le directeur général Nick Pinchuk.

Pour le trimestre clos le 27 septembre, l'entreprise a enregistré une hausse de 1,1 % de son chiffre d'affaires dans le segment Tools Group.

Le chiffre d'affaires du segment Repair Systems & Information Group de Snap-On a augmenté de 9,9 % en raison de l'augmentation des ventes de produits de diagnostic et d'information sur les réparations aux propriétaires d'ateliers de réparation indépendants et aux concessionnaires OEM.

La société basée à Kenosha, dans le Wisconsin, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel total de 1,29 milliard de dollars. Les analystes attendaient 1,16 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel a atteint 5,02 dollars par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,63 dollars par action.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank