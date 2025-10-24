 Aller au contenu principal
Le fabricant d'Oreo, Mondelez, va utiliser un nouvel outil d'IA générative pour réduire les coûts de marketing
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un outil d'IA réduit les coûts de production publicitaire de 30 à 50 %, selon un dirigeant

*

Mondelez a investi 40 millions de dollars dans un outil d'IA, selon un dirigeant

*

Les concurrents Kraft Heinz et Coca-Cola utilisent également l'IA pour leurs publicités

(Le paragraphe 2 ajoute que l'agence de publicité Publicis Groupe a également contribué à l'élaboration de l'outil) par Jessica DiNapoli

Le fabricant de snacks Mondelez MDLZ.O utilise un nouvel outil d'IA générative pour réduire les coûts de production de contenu marketing de 30 à 50 %, a déclaré un cadre supérieur à Reuters.

Le fabricant d'aliments emballés a commencé à développer l'outil l'année dernière avec la société de publicité Publicis Groupe et la société informatique Accenture ACN.N . Mondelez s'attend à ce que l'outil soit capable de créer de courtes publicités télévisées qui seraient prêtes à être diffusées dès les fêtes de fin d'année de l'année prochaine, et potentiellement pour le Super Bowl de 2027, a déclaré Jon Halvorson, vice-président senior mondial de Mondelez chargé de l'expérience des consommateurs.

Le producteur de chocolat Cadbury a investi plus de 40 millions de dollars dans cet outil, a indiqué Jon Halvorson, ajoutant que les économies réalisées augmenteraient si l'outil était capable de produire des vidéos plus élaborées.

Confrontée aux tarifs douaniers et à la diminution des budgets d'achat, Mondelez, comme d'autres entreprises de biens de consommation, cherche à adopter l'IA pour réduire les honoraires versés aux agences de publicité et accélérer le temps qu'il faut pour développer et vendre de nouveaux produits.

Des concurrents tels que le fabricant de macaronis et de fromages Kraft Heinz KHC.O et Coca-Cola KO.N ont également essayé l'IA pour leurs publicités. En 2024, Coca-Cola a diffusé des publicités de vacances créées par l'IA, bien que les personnes créées par l'ordinateur aient été ridiculisées par certains consommateurs pour leur manque d'émotion réelle.

Mondelez n'utilise pas encore de ressemblance humaine dans son contenu créé par l'IA.

Elle utilise le contenu généré par le nouvel outil sur les médias sociaux pour ses biscuits Chips Ahoy aux États-Unis et le chocolat Milka en Allemagne. Une vidéo de Milka de huit secondes montre des vagues de chocolat ondulant sur une gaufrette, ainsi que différents arrière-plans en fonction du consommateur ciblé par Mondelez.

Le coût des animations "se chiffre en centaines de milliers", a déclaré Jon Halvorson. "Ce type d'installation est beaucoup moins coûteux"

Aux États-Unis, Oreo utilisera l'outil pour ses pages produits sur Amazon AMZN.O et Walmart WMT.N en novembre. Mondelez prévoit d'utiliser l'outil dans les mois à venir pour le chocolat Lacta et Oreo au Brésil, et pour Cadbury au Royaume-Uni, a déclaré Jon Halvorson.

Tina Vaswani, vice-présidente de l'activation numérique et des données pour l'entreprise, a déclaré que les humains vérifieront toujours ce que l'outil produit afin d'éviter tout incident. Mondelez a des règles interdisant de mettre en avant des habitudes alimentaires malsaines, le vapotage, la surconsommation, un langage émotionnellement manipulateur et l'utilisation de stéréotypes offensants, selon un document partagé par l'entreprise basée à Chicago.

