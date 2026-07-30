Le fabricant d'étiquettes Avery Dennison prévoit un bénéfice supérieur aux estimations grâce à une forte demande

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Avery Dennison AVY.N a prévu jeudi un bénéfice annuel supérieur aux prévisions de Wall Street, grâce à la hausse des prix, à des mesures de réduction des coûts et à une forte demande dans son secteur des matériaux, ce qui a entraîné une hausse de 10% du cours de l'action de la société lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le fabricant de matériaux d'étiquetage a bénéficié de hausses de prix ciblées, destinées à compenser les pressions inflationnistes, ce qui lui a également permis de préserver ses marges alors même que certains clients industriels restent prudents dans un contexte économique incertain.

* La société, basée dans l’Ohio, table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 10 et 10,30 dollars pour l’ensemble de l’exercice, dont la valeur médiane est légèrement supérieure aux prévisions des analystes, qui s’établissaient à 10,02 dollars.

* Le segment “Matériaux” d’Avery, qui est le plus important en termes de chiffre d’affaires et commercialise des matériaux d’étiquetage sensibles à la pression ainsi que des produits adhésifs destinés à des applications industrielles et médicales, a enregistré une hausse de 15,9% de son chiffre d’affaires net au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,8 milliard de dollars.

* Avery Dennison a enregistré un chiffre d’affaires total de 2,46 milliards de dollars, contre 2,22 milliards il y a un an. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 2,3 milliards de dollars pour ce trimestre.

* La société, qui compte parmi ses clients des entités aussi diverses que le géant de la grande distribution Walmart et le club de football espagnol le Real Madrid, a affiché un bénéfice par action ajusté de 2,89 dollars, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes, qui s’élevaient à 2,47 dollars.