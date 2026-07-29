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Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Lam Research prévoit un chiffre d'affaires en forte hausse grâce à l'essor de l'IA
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 23:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lam Research LRCX.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street et a dépassé les prévisions en la matière, la hausse des dépenses consacrées aux infrastructures d'intelligence artificielle ayant stimulé la demande pour ses équipements de fabrication de puces.

L'action de la société basée à Fremont, en Californie, a progressé de 6% en séance prolongée.

Les dépenses liées à l’IA engagées par les grandes entreprises technologiques ont alimenté la demande en puces de pointe, stimulant ainsi les investissements dans les équipements de fabrication de puces utilisés pour les produire.

Lam Research fournit des équipements de dépôt, de gravure et de nettoyage utilisés pour créer les couches et les motifs microscopiques qui forment les circuits à l’intérieur des puces semi-conductrices.

Voici quelques détails:

* La société prévoit un chiffre d’affaires de 8,10 milliards de dollars, à ± 400 millions de dollars près, pour le premier trimestre se terminant le 27 septembre, soit un chiffre supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 7,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Lam prévoit un bénéfice trimestriel ajusté de 2,15 dollars par action, à plus ou moins 15 cents près, contre une estimation des analystes de 1,83 dollar.

* Pour le quatrième trimestre clos le 28 juin, le fabricant d’équipements pour puces a enregistré un chiffre d’affaires de 6,72 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 6,67 milliards de dollars.

* Le bénéfice trimestriel ajusté par action, à 1,82 dollar, a également dépassé les prévisions des analystes, qui s’établissaient à 1,68 dollar.

* Lam Research compte parmi ses principaux clients Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW et Samsung Electronics

005930.KS .

Semi-conducteurs

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