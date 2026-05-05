Le fabricant d'emballages en aluminium Ball Corp dépasse les prévisions du premier trimestre grâce à une demande soutenue

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* Les contrats de la société permettent de répercuter immédiatement les coûts sur les clients

* Le conflit au Moyen-Orient et les droits de douane font grimper les coûts de l'aluminium

* Les actions chutent de 2 % en début de séance

(Ajout des actions au paragraphe 4; contexte aux paragraphes 6 et 7)

Ball Corp BALL.N a dépassé mardi les estimations de résultats trimestriels et a confirmé ses objectifs annuels, misant sur sa capacité à répercuter sur ses clients les hausses du coût de l'aluminium liées au conflit au Moyen-Orient.

La guerre en Iran a perturbé le marché mondial de l'aluminium , les analystes s'attendant à d'importantes pénuries cette année pour ce matériau essentiel utilisé dans les secteurs des transports, de la construction et de l'emballage.

Les droits de douane sur l'aluminium imposés par le président américain Donald Trump ont également accru la pression sur des entreprises telles que Ball Corp, l'un des plus grands fabricants mondiaux d'emballages en aluminium pour boissons.

Les actions de cette société basée dans le Colorado ont reculé de 2 % en début de séance.

Les entreprises de biens de consommation courante et les principaux fabricants de boissons ont mis en garde contre l'impact de la hausse des coûts des matériaux d'emballage, tels que l'aluminium et la résine, sur leurs bénéfices cette année.

Bien que Ball Corp ait déclaré n'avoir aucune exposition directe au Moyen-Orient, la hausse des prix de l'aluminium liée au conflit a entraîné une augmentation des coûts des intrants.

La société a déclaré que ses contrats lui permettent de répercuter immédiatement ces coûts sur ses clients, limitant ainsi l'impact sur son activité.

Ball a annoncé un chiffre d'affaires de 3,60 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour le trimestre clos le 31 mars, soutenu par la hausse des prix de l'aluminium. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,36 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

La société a annoncé un bénéfice par action ajusté trimestriel de 94 cents, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 85 cents. Son coût des ventes a bondi de près de 19 % pour atteindre 2,96 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) au cours du trimestre.

En Amérique du Nord et en Amérique centrale, principales zones géographiques génératrices de revenus pour la société, les ventes d'emballages pour boissons ont atteint 1,78 milliard de dollars (XX,XX milliard d'euros) au cours du trimestre, contre 1,46 milliard de dollars (XX,XX milliard d'euros) un an plus tôt.

Ball a annoncé une hausse de 0,8 % de ses expéditions mondiales d'emballages en aluminium pour le trimestre, contre une hausse de 2,6 % l'année précédente.