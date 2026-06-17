Le fabricant d'électronique Jabil revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la forte demande en centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un partenariat avec Adani pourrait permettre de développer à grande échelle la fabrication d'infrastructures d'IA en Inde, selon le directeur général

* Le bénéfice trimestriel par action et le chiffre d'affaires dépassent les estimations de Wall Street

* Les prévisions de chiffre d'affaires liées à l'IA pour 2026 ont été revues à la hausse, à 13,6 milliards de dollars

(Ajout des commentaires des dirigeants issus de la conférence téléphonique, de détails, du contexte et d'un graphique; mise à jour du cours de l'action) par Anshuman Tripathy et Megavarshini G. Somasundaram

Jabil JBL.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, le fabricant de composants électroniques comptant tirer parti de la demande en centres de données stimulée par l’IA, ce qui a fait grimper son cours de plus de 10 % en début de séance.

La forte hausse des dépenses d’infrastructure des centres de données, alimentée par une demande soutenue en puissance de calcul pour l’IA, a profité à des entreprises telles que Jabil.

“La demande en infrastructures d’IA reste extrêmement forte”, a déclaré le directeur général Mike Dastoor, ajoutant que la société continuait d’enregistrer des performances supérieures aux prévisions, en particulier dans ses segments de l’automobile et de la maison connectée, qui avaient auparavant été sous pression.

L'entreprise prévoit que son chiffre d'affaires lié à l'IA s'élèvera à environ 13,6 milliards de dollars en 2026, soit 500 millions de dollars de plus que ses prévisions de mars, qui s'élevaient à 13,1 milliards de dollars, a précisé M. Dastoor lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Il a précisé que l’alliance de Jabil avec Adani Enterprises ADEL.NS offrait la possibilité de contribuer à la mise en place d’une plateforme de fabrication d’infrastructures d’IA à grande échelle en Inde, “un marché qui, selon nous, va prendre de plus en plus d’importance tant pour la demande nationale que mondiale en infrastructures d’IA”.

La société, basée à Saint-Pétersbourg, en Floride, a annoncé en début de semaine un partenariat avec Adani visant à fabriquer des racks d’IA de nouvelle génération à refroidissement liquide, ainsi que des serveurs et des systèmes de stockage destinés aux hyperscalers et aux clients des centres de données d’entreprise.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 12,70 dollars pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 12,25 dollars. Elle a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, le portant de 34 milliards de dollars à 35 milliards de dollars.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d’affaires annuel de 34,2 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté d’environ 12,4 dollars.

Le fabricant, qui produit des composants pour Apple AAPL.O , fournit également des solutions de conception, de production et de gestion à divers marchés finaux industriels, notamment les secteurs de la technologie, de l’automobile, des transports, de la santé, du stockage et de l’emballage.

Jabil a publié un bénéfice par action ajusté de 3,16 dollars au troisième trimestre, contre une prévision des analystes de 3,10 dollars.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 11,8 % pour atteindre 8,75 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 8,6 milliards de dollars.