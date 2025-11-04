Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies lève plus d'un milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources d'approvisionnement, ajout de détails aux paragraphes 1, 2 et 9)

Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies a levé 1,01 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, lundi, en fixant le prix de ses actions au-dessus de la fourchette indiquée et en soulignant la vigueur du portefeuille de nouvelles cotations sur le marché des introductions en bourse en pleine résurgence.

La société basée dans le Vermont a vendu 29,9 millions d'actions à 34 dollars l'unité, au-dessus de la fourchette indiquée de 27 à 33 dollars, ce qui lui confère une valeur potentielle de 7,44 milliards de dollars.

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis est restée forte, avec plusieurs cotations très médiatisées sur les marchés ces derniers mois, après un ralentissement antérieur déclenché par les politiques commerciales changeantes du président américain Donald Trump et des volatilités macroéconomiques plus larges.

La fermeture du gouvernement a toutefois entraîné des retards à court terme dans le pipeline.

Beta Technologies conçoit, fabrique et vend des avions électriques à hautes performances, des systèmes de propulsion électrique avancés, des systèmes de charge et des composants.

L'aviation électrique reste un segment de niche de l'industrie des transports, seule une poignée d'entreprises développant et testant des avions commerciaux.

L'avion de Beta a été utilisé par l'armée américaine pour des missions d'entraînement et par l'administration fédérale de l'aviation.

La société devrait faire ses débuts à la bourse de New York mardi sous le symbole "BETA".

Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, Jefferies et Citigroup figuraient parmi les souscripteurs de l'offre.