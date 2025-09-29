Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Beta Technologies a conclu un partenariat avec GE Aerospace

Le marché de l'introduction en bourse se rouvre pour les startups à forte croissance

Les avions de Beta sont utilisés par l'armée américaine et la FAA

Le fabricant d'avions électriques Beta Technologies a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, la dernière entreprise à se joindre à la ruée pour profiter d'une hausse record du marché des actions.

L'apaisement des tensions commerciales, la vigueur des marchés boursiers et la demande refoulée des investisseurs se sont combinés pour créer l'une des fenêtres les plus actives pour les introductions en bourse depuis des années, les entreprises des secteurs de la technologie, de l'aérospatiale et de l'énergie verte menant la charge.

Beta Technologies conçoit, fabrique et vend des avions électriques de haute performance, des systèmes de propulsion électrique avancés, des systèmes de recharge et des composants.

L'aviation électrique reste un segment de niche du secteur des transports, seule une poignée d'entreprises développant et testant des avions commerciaux.

"L'introduction en bourse de Beta s'inscrit dans le cadre de deux thèmes qui trouvent un écho auprès des investisseurs: la tendance à l'électrification à long terme et l'appétit renouvelé pour les récits de croissance sélectifs", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Beta Technologies, citant des estimations internes, a déclaré que les coûts d'exploitation de ses avions étaient inférieurs de 42 % à ceux des avions conventionnels, grâce à une conception simplifiée.

"La conception de notre avion élimine le besoin de composants complexes tels que les réducteurs, les systèmes de refroidissement liquide en vol et les mécanismes de vectorisation de la poussée", a indiqué la société dans son prospectus d'introduction en bourse.

La société a déclaré que son avion électrique ALIA CTOL a effectué des milliers de vols, couvrant près de 83 000 milles nautiques, y compris des opérations en Amérique du Nord et en Europe.

Son avion a été utilisé par l'armée américaine pour des missions d'entraînement et par l'administration fédérale de l'aviation.

Beta a également annoncé un partenariat avec GE Aerospace

GE.N pour le développement conjoint d'un turbogénérateur électrique hybride destiné à des applications civiles et militaires. Dans le cadre de cet accord, GE Aerospace investira 300 millions de dollars dans la société.

Les industries plus larges des véhicules électriques et de la technologie sont sous les feux de la rampe depuis des années, attirant les investissements et alimentant la croissance dans les secteurs de l'automobile et des technologies propres.

L'intérêt a toutefois été inégal, certains segments et régions connaissant une croissance rapide, tandis que d'autres sont confrontés à des problèmes d'adoption et d'infrastructure.

"Les avions électriques s'inscrivent dans la même logique de durabilité et de mobilité propre que celle qui a suscité l'intérêt pour les voitures électriques, bien que l'aérospatiale soit confrontée à des délais de certification et de commercialisation beaucoup plus longs", a déclaré Liu.

Beta Technologies, qui n'a pas révélé la taille ou les conditions de son offre, a enregistré une perte nette de 25,57 dollars par action pour le semestre clos le 30 juin, contre 19,38 dollars par action un an plus tôt.

La société vise à être cotée à la bourse de New York sous le symbole "BETA".

Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les principaux souscripteurs de l'offre.