Le fabricant d'armes ukrainien Fire Point affirme que ses systèmes peuvent mener à bien des missions sans SpaceX

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* La directrice générale de Fire Point s'est entretenue avec Reuters lors d'une visite à Londres

* Elle affirme que ses systèmes peuvent mener à bien des missions sans SpaceX

* Le FP-7 peut être utilisé pour détruire des lance-missiles, précise-t-elle

* Le FP-9 est sur le point d'être opérationnel, précise-t-elle

par Daniel Flynn et Cassell Bryan-Low

Le fabricant d'armes ukrainien Fire Point a trouvé des moyens de mener des frappes à longue portée en Russie et dans les zones occupées d'Ukraine sans recourir aux services satellitaires de SpaceX, a déclaré sa directrice générale à Reuters.

La directrice générale, Iryna Terekh , a également déclaré qu’un nouveau missile balistique tactique développé par Fire Point pourrait contribuer à renforcer la protection des villes ukrainiennes, qui sont pilonnées par les forces russes alors que les défenses aériennes de l’Ukraine s’épuisent.

L’armée ukrainienne dépend fortement de SpaceX , la société d’Elon Musk, pour les communications par satellite au-dessus de son territoire, et Kyiv a demandé à l’entreprise d’étendre sa couverture au-dessus de la Russie. Mais pendant dix jours ce mois-ci, l’Ukraine a dû faire face à des limitations de débit dans son utilisation des services de SpaceX, ce qui a entravé la défense contre les drones et les missions en cours de frappe.

Mme Terekh, âgée de 34 ans, a déclaré que l’entreprise avait trouvé des solutions de contournement lui permettant de mener à bien des missions de frappe sans recourir à une liaison satellite.

« Nous avons conçu nos systèmes en tenant compte de cela. Les systèmes Fire Point sont conçus pour mener à bien une mission sans liaison satellite », a-t-elle déclaré, évoquant les récentes restrictions imposées par SpaceX. « Une navigation fonctionnant sans aucun signal externe est une priorité. »

Elle n’a pas souhaité donner de détails sur ces solutions de contournement, mais a clairement indiqué qu’un accès complet aux systèmes SpaceX au-dessus du territoire russe constituerait un atout considérable.

« Nous avons trouvé un moyen de surmonter ce défi sur le plan technologique, mais cela ne couvre probablement que 15 à 20 % de ce que nous pourrions faire si Starlink fonctionnait (au-dessus de la Russie) », a-t-elle déclaré lors d’une interview accordée ce mois-ci à Londres.

Un accès complet aux systèmes de SpaceX changerait la donne pour les attaques ukrainiennes contre des cibles de grande valeur telles que les lanceurs de missiles balistiques russes, a-t-elle ajouté.

Au cours des 10 jours pendant lesquels les services de connectivité par satellite de SpaceX ont été restreints, les drones ukrainiens ont perdu la connexion avec ces services lorsqu’ils volaient à plus de 100 miles (160 km) à l’heure.

Ces restrictions étaient en vigueur alors que le président américain Donald Trump , qui tente de mettre fin à la guerre qui en est déjà à sa cinquième année depuis l’invasion russe, faisait pression sur Kyiv pour qu’elle cesse d’attaquer les raffineries de pétrole russes .

L’Ukraine a déclaré samedi que la connectivité à haut débit avait été rétablie. Musk a accusé l’armée ukrainienne d’avoir violé les conditions d’utilisation du réseau civil Starlink en l’utilisant pour des opérations militaires offensives. L’Ukraine a nié ces accusations, affirmant qu’elle n’utilisait que la version militarisée Starshield pour de telles missions.

« Ce que nous voulons, c’est une alliance avec les États-Unis où les règles sont connues à l’avance, afin que la question de savoir si nous sommes autorisés à nous défendre ne soit pas remise sur le tapis toutes les quelques semaines en fonction de l’humeur de quelqu’un », a déclaré Mme Terekh.

Le président Volodymyr Zelenskiy a indiqué que l’Ukraine travaillait à la mise en place de son propre réseau de satellites en orbite basse afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de SpaceX.

NOUVEAUX MISSILES

L’Ukraine a annoncé ce mois-ci la première utilisation au combat du missile balistique tactique FP-7 de Fire Point pour frapper une cible en territoire ukrainien occupé.

Mme Terekh a expliqué que ce missile — dont la portée est d’environ 300 km — pourrait être utilisé contre les lanceurs russes de missiles balistiques à courte portée Iskander, susceptibles de se déplacer avant que des drones d’attaque, plus lents, ne puissent les atteindre.

« Notre nouveau missile FP-7 pourrait, entre autres, constituer un atout précieux pour l’arsenal d’armes qui contribue à protéger nos villes », a-t-elle déclaré, ajoutant que cette solution serait plus rentable que l’utilisation de missiles intercepteurs Patriot de fabrication américaine .

L’Ukraine a rejoint un petit groupe de pays ayant développé leurs propres missiles balistiques, a indiqué Mme Terekh, précisant que cela signifiait qu’aucune nation étrangère ne disposait d’un « bouton d’arrêt d’urgence » permettant de désactiver le FP-7.

Fire Point travaille également sur un autre missile balistique, le FP-9, mais sa portée de 800 km complique son développement et ses essais, a expliqué Mme Terekh. Elle a indiqué que le FP-9 était « très proche » d’être opérationnel, précisant qu’elle entendait par là « cette année ».

Mme Terekh a également indiqué que le projet Freyja , qui vise à mettre au point un intercepteur antimissile balistique paneuropéen et dont Fire Point assure la coordination, progressait.

Une interception d’une cible virtuelle à l’aide de ce système de missiles est prévue d’ici la fin de cette année, tandis qu’une interception d’une cible physique est prévue pour le milieu de l’année prochaine, a-t-elle précisé.