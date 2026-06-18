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Le fabricant d'armes Smith & Wesson en hausse grâce à une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre et à de solides ventes
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** Les actions SWBI.O du fabricant d'armes à feu Smith & Wesson ont bondi de 15,9 % jeudi matin avant l'ouverture de la Bourse, à 15,92 dollars, après l'annonce d'une hausse de ses bénéfices grâce à des ventes solides

** La société basée à Maryville, dans le Tennessee, a annoncé mercredi soir que son chiffre d'affaires au quatrième trimestre avait augmenté d'environ 27 % en glissement annuel pour atteindre 178,4 millions de dollars

** Les nouveaux produits ont représenté 38 % du chiffre d’affaires total, la croissance des ventes ayant été tirée par les livraisons d’armes de poing, qui ont représenté plus de 80 % du nombre total d’unités livrées, a indiqué la société

** La société a déclaré s'attendre à ce que la demande dans le secteur des armes à feu pour l'exercice 2027 soit soutenue et légèrement supérieure à celle de l'exercice 2026

** Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, la directrice financière Deana McPherson a déclaré que la société prévoyait une croissance du chiffre d’affaires d’environ 15 % à 20 % au premier trimestre et une croissance à un chiffre dans la moyenne pour l’ensemble de l’exercice par rapport à l’exercice 2026

** Pour le trimestre clos le 30 avril, SWBI a annoncé un bénéfice selon les principes comptables généralement admis (GAAP) de 16,2 millions de dollars, soit 36 cents par action, contre 8,6 millions de dollars, soit 19 cents par action, un an plus tôt

** À la clôture de mercredi, l'action SWBI affichait une hausse de 39 % depuis le début de l'année

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SMITH & WSSN BRN
13,7300 USD NASDAQ -1,08%
STURM RUGER & CO
37,990 USD NYSE -0,24%
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