Le fabricant d'armes à feu Sturm, Ruger monte après qu'un rapport indique que Beretta cherche à augmenter sa participation

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25 mars - ** Les actions du fabricant d'armes à feu Sturm, Ruger RGR.N augmentent de 5,2% à 42,87 avant bourse

** Le fabricant d'armes italien Beretta cherche à augmenter sa participation dans RGR à 30 %, selon le Financial Times

** Beretta détient actuellement une participation de 9,95% dans RGR, ce qui en fait le plus grand actionnaire, selon les données du LSEG

** Au début du mois, Beretta a envoyé une lettre aux actionnaires de Co, soulignant le besoin urgent d'un changement au sein du conseil d'administration

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre RGR était en hausse de près de 25 % depuis le début de l'année