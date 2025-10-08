 Aller au contenu principal
CAC 40 Index (10x)
7 984,50
+0,09%
Indices
Chiffres-clés

Le fabricant d'alarmes Verisure évalué à 16 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Stockholm
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 08:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur la société et la cotation dans les paragraphes 5 à 7, détails dans le paragraphe 8)

Le groupe suisse de services de sécurité Verisure VSURE.ST a déclaré mercredi qu'il avait fixé le prix de son offre publique initiale sur la bourse de Stockholm à 13,25 euros par action, ce qui valorise le groupe à 13,7 milliards d'euros (15,9 milliards de dollars).

Les actions commenceront à être négociées mercredi.

Verisure, qui avait fixé à un intervalle de prix pour l'introduction en bourse compris entre 12,25 et 13,50 euros, a déclaré dans un communiqué que l'offre avait été plusieurs fois sursouscrite.

"L'offre a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels suédois et internationaux, ainsi que du grand public suédois", a déclaré l'entreprise.

L'introduction en bourse du fabricant de systèmes d'alarme s'inscrit dans le cadre d'une reprise plus générale du marché européen des introductions en bourse après un premier semestre morose, au cours duquel plusieurs inscriptions ont été retirées en raison des tensions commerciales et des inquiétudes suscitées par l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

Verisure, qui était à l'origine une unité de la société suédoise Securitas SECUb.ST , a été scindée et cotée en bourse en 2006 sous le nom de Securitas Direct. Son propriétaire majoritaire actuel est la société américaine de capital-investissement Hellman & Friedman.

La société a dévoilé en septembre son intention de s'inscrire sur le Nasdaq suédois et de lever 3,1 milliards d'euros dans le cadre de l'une des plus importantes introductions en bourse d'Europe depuis des années.

Elle a déclaré mercredi que si une option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit de l'introduction en bourse s'élèvera à environ 3,6 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8610 euro)

Valeurs associées

NASDAQ
88,4400 USD NASDAQ +0,31%
SECURITAS B ORD
140,650 SEK LSE Intl -1,26%
