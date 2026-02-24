Le fabricant chinois de drones DJI intente une action en justice pour contester l'interdiction d'importer de nouveaux modèles aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pas de commentaire immédiat de la FCC, plus de détails et de contexte aux paragraphes 6 à 12) par David Shepardson

Le fabricant chinois de drones DJI a déclaré mardi qu'il avait intenté une action en justice pour contester la décision de la Commission fédérale des communications (FCC) d'interdire l'importation de tous ses nouveaux modèles et de leurs composants essentiels.

L'interdiction concerne également les produits d'Autel, un autre fabricant de drones basé en Chine.

DJI, le plus grand fabricant de drones au monde, a déclaré dans un communiqué qu'il avait contesté la décision de la FCC devant la cour d'appel américaine du 9e circuit.

"Cette décision restreint de manière inconsidérée les activités de DJI aux États-Unis et prive sommairement les clients américains de l'accès à sa dernière technologie", a déclaré le fabricant chinois de drones.

La décision prise par la FCC en décembre signifie que DJI, Autel et d'autres fabricants de drones étrangers ne pourront pas obtenir l'autorisation nécessaire de la FCC pour vendre de nouveaux modèles de drones ou des composants essentiels aux États-Unis, mais qu'ils pourront continuer à vendre les versions existantes.

La FCC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En décembre 2024, le Congrès a ordonné que DJI et Autel soient ajoutés à la liste des produits interdits dans un délai d'un an, à moins qu'un examen de sécurité ne permette de poursuivre les ventes.

Cette mesure représente une escalade significative dans les batailles menées par Washington pour réprimer les drones fabriqués en Chine au cours des dernières années.

En décembre, la FCC a interdit l'importation de tous les nouveaux modèles de drones fabriqués à l'étranger et de leurs composants essentiels.

DJI est représentée par Travis LeBlanc, ancien chef du bureau d'application de la FCC, et par Elizabeth Prelogar, ancienne solliciteuse générale des États-Unis.

En janvier, l'agence a déclaré qu'elle exemptait les importations de certains nouveaux modèles de drones et de composants critiques fabriqués à l'étranger de l'interdiction générale d'importation adoptée en décembre jusqu'à la fin de l'année 2026. L'exemption ne concernait pas les drones chinois.

En septembre, un juge a rejeté la demande de DJI d'être retirée de la liste du ministère américain de la défense des entreprises qui collaboreraient avec l'armée de Pékin. DJI vend plus de la moitié des drones commerciaux américains.

Le fabricant chinois Hikvision a intenté une action en justice en décembre pour contester la décision de la FCC qui a bloqué les nouvelles approbations d'appareils contenant des pièces provenant d'entreprises figurant sur sa liste de couverture et a permis à l'agence d'interdire, dans certains cas, des équipements déjà approuvés.