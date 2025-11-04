 Aller au contenu principal
Le fabricant brésilien de silos Kepler Weber reçoit une offre de fusion de la part d'A-AG Holdco
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 23:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant brésilien de silos Kepler Weber KEPL3.SA a déclaré mardi avoir reçu une proposition non contraignante d'A-AG Holdco en vue d'une fusion potentielle.

Dans un dépôt de titres, Kepler Weber a ajouté qu'il avait accordé à A-AG Holdco, qui opère sous le nom de Grain & Protein Technologies, une exclusivité de 90 jours pour négocier un accord potentiel.

Plus tôt dans la journée de mardi, le journal O Globo a rapporté que Bunge BG.N était en négociations pour acheter la participation du gestionnaire d'actifs Trigono Capital dans Kepler Weber, ce que Trigono a démenti, tandis que Kepler Weber a déclaré ne pas être au courant d'une quelconque transaction.

