Le fabricant allemand de drones Quantum Systems prépare son introduction en bourse, selon Manager Magazin

Le fabricant allemand de drones Quantum Systems se prépare à une introduction en bourse et une cotation pourrait avoir lieu début 2027, a rapporté jeudi Manager Magazin, citant des sources anonymes.
Séparément, la direction a mandaté Morgan Stanley MS.N pour mener un nouveau tour de financement d'une valeur de 400 millions à 600 millions d'euros (470-710 millions de dollars), a indiqué la publication économique.
Un porte-parole de Quantuma refusé de commenter le rapport, ajoutant que la société ne commente généralement pas les tours de financement et les "spéculations connexes".
(1 dollar = 0,8480 euro)
