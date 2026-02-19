 Aller au contenu principal
Le fabricant allemand de drones Quantum Systems prépare son introduction en bourse, selon Manager Magazin
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du porte-parole de Quantum)

Le fabricant allemand de drones Quantum Systems se prépare à une introduction en bourse et une cotation pourrait avoir lieu début 2027, a rapporté jeudi Manager Magazin, citant des sources anonymes.

Séparément, la direction a mandaté Morgan Stanley MS.N pour mener un nouveau tour de financement d'une valeur de 400 millions à 600 millions d'euros (470-710 millions de dollars), a indiqué la publication économique.

Un porte-parole de Quantuma refusé de commenter le rapport, ajoutant que la société ne commente généralement pas les tours de financement et les "spéculations connexes".

(1 dollar = 0,8480 euro)

