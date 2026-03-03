Le fabricant africain de médicaments Aspen annonce une baisse de 21 % de ses bénéfices en raison de coûts exceptionnels

(Ajout des détails des résultats dans les paragraphes 2 et suivants) par Nqobile Dludla

La société sud-africaine Aspen Pharmacare APNJ.J a annoncé mardi une baisse de 21% de ses bénéfices normalisés, citant des coûts de restructuration exceptionnels de 695 millions de rands (42,48 millions de dollars) encourus dans ses installations de fabrication stérile locales et françaises.

Le bénéfice net normalisé par action est tombé à 574,8 cents au cours du semestre clos le 31 décembre, tandis que le bénéfice normalisé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a baissé de 13 % pour atteindre 5 milliards de rands ( $305 ,37 millions de dollars).

Pour réduire les coûts, Aspen restructure ses installations de fabrication déficitaires en France et en Afrique du Sud, qui produisent des médicaments stériles entièrement exempts de micro-organismes vivants. Le coût de la restructuration s'élève à 695 millions de rands, a-t-elle déclaré.

La restructuration est "bien avancée, avec les bénéfices attendus des réductions de coûts qui auront un impact positif à partir du second semestre 2026 et qui devraient être entièrement réalisés au cours de l'exercice 2027", a déclaré l'entreprise pharmaceutique.

L'Ebitda normalisé de l'ensemble des activités de fabrication a chuté de 85 % pour atteindre 208 millions de rands, avec un chiffre d'affaires en baisse de 26 % à taux de change constants.

Commercial Pharmaceuticals, le segment d'activité le plus important d'Aspen, a enregistré une croissance de 4 % de son chiffre d'affaires et une croissance de 11 % de son Ebitda normalisé à taux de change constants, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires des produits injectables, des produits en vente libre et des médicaments délivrés sur ordonnance.

La performance a été soutenue par une forte demande pour Mounjaro, le médicament phare d'Eli Lilly pour la perte de poids, qu'Aspen vend en Afrique du Sud, et par une meilleure contribution au bénéfice de l'activité remodelée en Chine.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 4 % pour atteindre 21,1 milliards de rands.

(1 $ = 16,3738 rands)