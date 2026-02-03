Le Dr Peter Attia, expert en longévité, se retire de David Protein après les liens avec Epstein

Le Dr Peter Attia, expert en longévité, a démissionné de son poste de directeur scientifique de la société de barres protéinées David Protein, a annoncé Peter Rahal, fondateur de l'entreprise, dans un message sur X, après que ses relations avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein ont été rendues publiques.

Le nom de Peter Attia apparaît plus de 1 700 fois dans les 3 millions de courriels publiés vendredi par le ministère américain de la justice dans le cadre des dossiers Epstein.

"Peter Attia a quitté son poste de directeur scientifique chez David. Nous restons concentrés sur le service à nos clients", a déclaré le fondateur Peter Rahal sur X.

À la suite de la controverse, le nom et l'image de Peter Attia ont été retirés du site web de David Protein et de la page "experts".

David Protein et Attia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Lundi, le Wrap a rapporté que CBS News, propriété de Paramount PSKY.O , devrait couper les liens avec Attia, qui a été nommé collaborateur dans le cadre de la stratégie de restructuration des opérations du rédacteur en chef Bari Weiss.

Weiss ne veut pas couper les liens avec Attia, selon le Wrap , ce qui a conduit à une bataille entre le chef de CBS News et la société Paramount.

Dans un post sur X lundi, Attia a nié être impliqué dans des activités criminelles. Mais il s'est excusé et s'est dit "honteux" des courriels, qui comprenaient des "plaisanteries grossières et de mauvais goût".

Sara Gottfried, médecin et auteur du best-seller du New York Times The Autoimmune Cure: Healing the Trauma and Other Triggers That Have Turned Your Body Against You, a indiqué sur LinkedIn que M. Attia avait été discrédité en tant qu'expert médical.

"L'industrie de la longévité repose sur la confiance, l'optimisation et la prévention. Elle doit maintenant se rendre compte que l'une de ses voix les plus importantes a échoué au test le plus élémentaire de l'éthique médicale", a-t-elle écrit mardi.

Attia a investi dans David Protein et a participé à son tour de financement de démarrage de 10 millions de dollars en août 2024.