Le Dow progresse grâce à des résultats supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action du fabricant de produits chimiques Dow DOW.N progresse de 2,1 % à 31,90 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à la hausse des prix et des volumes résultant du choc d'approvisionnement provoqué par le conflit au Moyen-Orient

** DOW affiche un bénéfice ajusté de 1,44 dollar par action au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,28 dollar par action – données LSEG

** Le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre de son segment “emballages et plastiques de spécialité” a progressé de 27 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 6,4 milliards de dollars, porté par la hausse des prix du polyéthylène dans toutes les régions

** À la clôture d'hier, l'action DOW affichait une hausse de 33,7 % depuis le début de l'année