Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices

Le Dow Jones surpasse les indices de Wall Street, le S&P 500 est stable, le Nasdaq est en baisse

Le secteur de la consommation discrétionnaire est en tête des gains, le secteur des services publics est le plus à la traîne

Le dollar et le pétrole brut augmentent, le bitcoin se rapproche du rouge, l'argent perd 7,6 % et l'or 5,4 %

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~3,96%

21 octobre

A Wall Street, le Dow Jones Industrial average .DJI a légèrement surperformé le S&P 500 .SPX , qui a terminé pratiquement stable, et le Nasdaq composite .IXIC , qui a glissé très légèrement, mardi, alors que la saison des résultats s'accélère. Le Dow Jones, qui a terminé en hausse de 0,5%, a été stimulé par la publication des résultats de 3M MMM.N , dont les actions ont augmenté de plus de 7% grâce à une réorientation vers des produits à plus forte marge et à des contrôles de coûts plus stricts. Coca-Cola KO.N a été un autre grand contributeur du Dow Jones. Les actions du fabricant de sodas ont augmenté de 3,9 % après la publication d'un rapport trimestriel plus solide que prévu, grâce à une demande soutenue pour ses boissons sans sucre . Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été celui qui a le plus progressé parmi les 11 principaux secteurs de l'indice S&P 500. Les actions d'Amazon.com AMZN.O ont été le plus grand coup de pouce du secteur après que l'entreprise a déclaré que son service de cloud était revenu à un fonctionnement normal lundi après-midi.

General Motors GM.N a été le principal gagnant en pourcentage dans le secteur discrétionnaire, terminant en hausse de 14,9 % après avoir atteint un niveau record. Le constructeur automobile a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'année, citant un soulagement sur deux fronts: moins de pression des coûts tarifaires et des pertes moins importantes sur les voitures électriques, alors qu'il se défait des paris massifs qu'il a faits sur la technologie. En ce qui concerne les voitures électriques, le secteur a surtout été freiné par Tesla TSLA.O , qui a chuté de 1 %. Lundi, la société de conseil Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de Tesla TSLA.O de voter contre le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars proposé pour le directeur général Elon Musk , quelques jours après que la société de conseil ISS a également exhorté les investisseurs à rejeter ce qui pourrait être le plan de rémunération le plus important jamais accordé à un chef d'entreprise.

Les services publics défensifs .SPLRCU ont été le secteur qui a subi la plus forte perte, terminant en baisse de 1%.

Les mineurs d'or ont pesé sur les matériaux .SPLRCM , le troisième secteur le plus faible. Alors que l'or au comptant

XAU= a baissé de 5,4%, le mineur Newmont NEM.N a clôturé en baisse de plus de 9%. Les actions américaines de Harmony Gold

HMY.N ont chuté de 11%, tout comme les actions américaines de Kinross Gold KGC.N .

Et le SPDR gold ETF GLD.P a chuté de plus de 6% sur la journée, en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis la mi-avril 2013.

Voici l'instantané de clôture:

