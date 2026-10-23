Le Dow Jones et le S&P 500 reculent, tandis que le secteur technologique se stabilise pour clôturer une semaine mouvementée

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(Le point sur les cours en milieu d'après-midi)

* Indices: le Dow Jones recule de 1,18 %, le S&P de 0,43 % et le Nasdaq de 0,08 %

* Le secteur des télécommunications recule, tandis que les opérateurs de pylônes progressent suite à des informations faisant état de discussions entre SpaceX et des opérateurs de téléphonie mobile

* Le secteur de l'énergie du S&P 500 progresse, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole

* Les investisseurs se tournent vers une semaine riche en résultats financiers et la réunion de la Fed

par Lewis Krauskopf, Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont reculé vendredi, tandis que les valeurs technologiques se sont stabilisées, clôturant ainsi une semaine mouvementée pour le secteur de l’IA, moteur du marché, alors que les investisseurs se tournaient vers une série chargée de publications de résultats d’entreprises et vers la réunion de la Réserve fédérale américaine sur la politique des taux d’intérêt.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC est resté pratiquement inchangé au lendemain de la plus forte baisse journalière enregistrée par cet indice à forte composante technologique depuis juin, alors que les inquiétudes s'intensifiaient concernant les coûts de financement nécessaires pour soutenir les dépenses d'investissement massives dans l'IA.

La plupart des secteurs du S&P 500 étaient en baisse vendredi, les biens de consommation courante et les groupes financiers menant le mouvement à la baisse.

La semaine prochaine, environ un tiers des entreprises du S&P 500 publieront leurs résultats trimestriels, notamment Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , trois géants de l’IA dont les prévisions de dépenses d’investissement seront suivies de près à Wall Street.

« Les remous liés aux interrogations sur le secteur de l’IA se font encore sentir », a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef des marchés chez Man Group. « Il est tout à fait possible que les investissements dans la construction de centres de données dédiés à l’IA soient l’année prochaine inférieurs aux prévisions. Je pense donc que cela donne matière à réflexion. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 626,43 points, soit 1,18 %, pour clôturer à 52 241,55, le S&P 500

.SPX a perdu 33,51 points, soit 0,43 %, à 7 629,92 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 21,91 points, soit 0,08 %, à 25 986,95.

Sur la semaine, le S&P 500 et le Nasdaq s’orientaient vers des pertes modestes, tandis que l’indice Dow Jones des valeurs phares restait en légère hausse, soutenu par les gains des valeurs défensives.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a légèrement progressé de 0,6 % vendredi, au lendemain d’une forte baisse. Le secteur technologique du S&P 500 a progressé de 0,4 %.

Les valeurs des télécommunications ont chuté , pesant sur le secteur des services de communication, après la publication d’un article indiquant que SpaceX SPCX.O recherchait des milliers de sites de téléphonie mobile pour un quatrième opérateur.

Les actions d’AT&T T.N et de T-Mobile TMUS.O ont toutes deux chuté de plus de 6 %, tandis que celles de Verizon VZ.N ont reculé de 1,6 %. L’action SpaceX a progressé de 1,5 %. Les opérateurs américains de stations de base ont progressé, Crown Castle CCI.N gagnant 10 % et American Tower AMT.N 3,7 %.

Le secteur de l’énergie .SPNY a progressé de 2,4 %, atteignant un niveau record. Le Brent a atteint son plus haut niveau depuis fin avril, après que les attaques des Houthis en Arabie saoudite ont ravivé les craintes d’une nouvelle perturbation des approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient.

L'action American Express AXP.N a reculé de 3,9 %. La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices tout en annonçant son intention de supprimer 5 % de ses effectifs.

L'action SLB SLB.N a progressé de 6,7 % après que le prestataire de services pétroliers a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Les données de l’université du Michigan ont montré que la confiance des consommateurs américains avait légèrement reculé en octobre, frôlant un plus bas historique, la hausse des prix due au conflit au Moyen-Orient ayant assombri la perception qu’ont les ménages de l’économie.

L'attention des marchés reste focalisée sur la saison des résultats, la forte croissance des bénéfices des entreprises soutenant la hausse des principaux indices boursiers cette année. Selon les données de LSEG IBES, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une hausse de leurs bénéfices de plus de 32 % au troisième trimestre.

La Fed devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés lors de la publication de son communiqué de politique monétaire mercredi, mais les investisseurs seront à l’affût d’indices permettant de savoir si la banque centrale américaine relèvera ses taux lors de sa réunion de décembre. Wall Street se concentre également de plus en plus sur les élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront la composition du Congrès américain.

À la Bourse de New York, les titres en baisse ont été 1,97 fois plus nombreux que les titres en hausse. Sur le Nasdaq, le rapport s'est établi à 1,65 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 61 nouveaux plus hauts et 299 nouveaux plus bas.