Le Dow Jones et le S&P 500 atteignent des sommets, portés par HPE et Alphabet qui alimentent la dynamique de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,31 %, S&P 500 +0,23 %, Nasdaq +0,27 %

* Alphabet recule après avoir annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars pour développer l'IA

* Marvell bondit après que le directeur général de Nvidia l'a qualifiée de prochaine entreprise à atteindre les 1 000 milliards de dollars

* Les valeurs du secteur logiciel reculent après un fort rebond

* Le S&P 500 et le Dow Jones atteignent de nouveaux records

(Mise à jour des cours en fin d'après-midi) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Le Dow Jones et le S&P 500 ont atteint de nouveaux records mardi, les bons résultats de Hewlett Packard Enterprise et l'engagement de financement d'Alphabet ayant renforcé la confiance dans le développement de l'IA. L' HPE.N de HPE a bondi d'environ 26 %, en passe d'enregistrer une hausse record en pourcentage sur une journée, après que le fabricant de serveurs d'IA a avancé de deux ans ses objectifs financiers à long terme. Son concurrent Super Micro Computer

SMCI.O a grimpé de 6 %, tandis que le fabricant de puces

.SOX a gagné 5 %. Alphabet GOOGL.O a déclaré qu'il cherchait à lever 80 milliards de dollars par le biais d'émissions d'actions, y compris un investissement de Berkshire Hathaway, afin de financer une expansion coûteuse de son infrastructure d'IA. Alors que l'action d'Alphabet a elle-même reculé de près de 2,5 %, entraînant l'indice des services de communication .SPLRCL à la baisse de près de 1,5 %, cette nouvelle a ravivé l'optimisme concernant les dépenses en infrastructure d'IA.

« Cela confirme la demande insatiable que nous observons véritablement à tous les niveaux pour l'IA. Chaque jour, il semble qu'une nouvelle entreprise apporte des signes incroyables que cette vague d'IA est bien vivante », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré lundi leur huitième séance consécutive de hausse et ont clôturé à des niveaux records après que Nvidia a dévoilé un nouveau processeur destiné à intégrer l'IA dans les ordinateurs personnels. Les actions de Marvell Technology MRVL.O ont bondi de plus de 26 %, portant sa capitalisation boursière à plus de 240 milliards de dollars, après que Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a qualifié le fabricant de puces de prochaine « entreprise à 1 000 milliards de dollars » lors de la conférence Computex à Taipei. Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans Marvell en mars. À 11 h26(heure de l'Est), l'indiceDow Jones Industrial Average

.DJI a gagné 155,84 points, soit 0,31 %, pour atteindre 51 234,72 points, le S&P 500 .SPX a gagné 17,47 points, soit 0,23 %, à 7 617,43 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 73,42 points, soit 0,27 %, à 27 160,23.

Sept des onze principaux indices du S&P 500 étaient dans le vert, les services aux collectivités affichant la plus forte progression.

L'indice des logiciels .SPLRCIS a chuté de 3,7 %, le rebond de reprise s'étant essoufflé après une hausse de 14 % au cours des trois dernières séances. ServiceNow NOW.N , Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O ont reculé de 6 % à 10 %. Microsoft MSFT.O a chuté de 3,7 %.

Microchip Technology MCHP.O a progressé de 6 % après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour ses centres de données.

Les résultats optimistes du premier trimestre et l'engouement pour l'IA ont alimenté la reprise à Wall Street, tandis que les espoirs d'une fin du conflit entre les États-Unis et l'Iran et d'une réouverture du détroit d'Ormuz ont également contribué à soutenir le marché.

Mais la récente recrudescence des tensions a fait craindre qu'un conflit prolongé ne ravive l'inflation, ne pousse la Réserve fédérale à adopter une politique plus restrictive et ne menace la série de records de Wall Street. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré aux législateurs que l'Iran avait accepté de négocier certains aspects de son programme nucléaire qu'il refusait auparavant d'aborder.

« Il y a beaucoup d'incertitude à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la hausse des prix du pétrole enregistrée hier à cause de cela. Nous constatons que certains mouvements de marché liés à la dynamique perdent un peu de leur élan », a déclaré Megan Horneman, directrice des investissements chez Verdence. La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack, membre votante du comité de politique monétaire de la banque centrale, a déclaré à que la Fed pourrait devoir relever ses taux d'intérêt prochainement si les pressions inflationnistes, déjà élevées , continuaient de s'intensifier.

Les prix du marché monétaire indiquent que les traders ont pratiquement écarté toute baisse des taux pour 2026 et envisagent de plus en plus une hausse éventuelle. Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,55 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE), tandis que les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,01 pour 1 au Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 96 nouveaux plus hauts et 71 nouveaux plus bas.