Le Dow Jones clôture à un niveau record grâce à l'optimisme concernant le Moyen-Orient ; SpaceX et AMD font baisser le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX recule après avoir publié ses premiers résultats financiers depuis son introduction en bourse

* Amgen et Disney contribuent à la hausse du Dow

* Les données d'ADP indiquent que l'économie américaine a créé 44 000 emplois en juillet

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0.49%, le S&P 500 en baisse de 0.17%, le Nasdaq en baisse de 0.83%

(Ajout des données sur le volume des échanges et l'ampleur du marché) par Chuck Mikolajczak et Johann M Cherian

Le Dow a clôturé à un niveau record mercredi, porté par des signes de progrès en vue d'un accord de paix avec l'Iran, tandis que le Nasdaq a enregistré sa première baisse en cinq séances, SpaceX et AMD ayant chuté après la publication de leurs résultats trimestriels. Un accord proposé entre l’Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, ont déclaré à Reuters une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux, ce qui constituerait l’une des plus importantes concessions jamais accordées à l’Iran.

Les actions ont rebondi en début de semaine, le Dow Jones et le S&P 500 clôturant à des niveaux records mardi, alors que les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor américain reculaient, portés par l'espoir que les pourparlers de paix aboutissent à un accord, ce qui atténuerait les pressions inflationnistes et réduirait les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale. Le S&P a enregistré une légère baisse mercredi.

“Notre ascension a été fulgurante, nous n’avons même pas eu le temps de reprendre notre souffle”, a déclaré Kenny Polcari, stratège en chef des marchés chez Slatestone Wealth à Jupiter, en Floride.

“C’est un progrès, mais le marché continue sur sa lancée; cette fois-ci, nous n’allons pas nous laisser avoir tant que nous n’aurons pas constaté de réels progrès, car combien de fois avons-nous été menés en bateau au cours des quatre derniers mois?”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 263,18 points, soit 0.49%, pour atteindre 54.349,06, le S&P 500 .SPX a perdu 13,00 points, soit 0.17%, à 7.723,52 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 221,55 points, soit 0.83%, à 26.363,44.

LES ACTIONS DE SPACEX CHUTENT EN RAISON DES INQUIÉTUDES LIÉES AUX DÉPENSES EN IA Le chiffre d’affaires de SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, a presque doublé et ses pertes d’exploitation se sont réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’IA, mais l’action a chuté de 13.6% en raison des inquiétudes quant à la capacité de l’entreprise à maintenir ses dépenses d’investissement liées à l’IA, telles que les centres de données. Les actions pourraient subir une pression supplémentaire en raison de l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse.

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA. Cependant, le titre a chuté de 7%, les investisseurs attendant davantage de preuves que ces dépenses massives dans l’IA se traduiront par une croissance plus rapide. La hausse de 4.6% d’Amgen AMGN.O a contribué à soutenir le Dow Jones, apportant plus de 100 points à la hausse à l’indice, les ventes du deuxième trimestre du laboratoire pharmaceutique ayant progressé de 9%. Son concurrent Eli Lilly

LLY.N a bondi de 4.9% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, et le secteur de la santé du S&P 500 .SPXHC a clôturé en hausse de 1.3%, figurant parmi les secteurs les plus performants de la séance. La hausse de 3.6% du titre Disney DIS.N , qui a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, a également contribué à la progression du Dow.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DE L'EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ SELON ADP Côté données, la croissance de l’emploi privé aux États-Unis a ralenti en juillet, selon le rapport national sur l’emploi d’ADP . Ces chiffres constituent le deuxième d’une série de rapports sur le marché du travail publiés cette semaine, avant la publication vendredi du rapport officiel sur l’emploi. Par ailleurs, l’Institute for Supply Management a indiqué que son indice des directeurs d’achat dans le secteur non manufacturier avait légèrement progressé à 54,1 le mois dernier, contre 54,0 en juin, un chiffre inférieur à l’estimation de 54,5 avancée par les économistes interrogés par Reuters, mais supérieur au seuil de 50 qui signale une croissance.

Les données reflètent globalement un marché du travail stable, mais la guerre avec l’Iran qui a débuté fin février a maintenu les inquiétudes concernant les pressions sur les prix et la réponse de la Fed à ce sujet au centre des préoccupations des investisseurs. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lors d’une interview accordée à CNBC qu’il estimait que le moment était venu de commencer à relever progressivement les taux d’intérêt. La gouverneure du Conseil de la Réserve fédérale, Lisa Cook, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, doivent s’exprimer plus tard dans la journée. Les anticipations d’une hausse des taux par la banque centrale lors de sa réunion de septembre ont reculé à 54.9%, selon le CME FedWatch , contre 58.3% il y a une semaine.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,15 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,34 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 107 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 17,85 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,34 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.