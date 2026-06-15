Le Dow Jones atteint un niveau record grâce à l'optimisme suscité par l'accord entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les cours du pétrole reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +1,26 %, S&P 500 +1,73 %, Nasdaq +2,69 %

* Paramount en hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros

* Fox recule après l'accord de 22 milliards de dollars pour Roku

* L'indice de volatilité du CBOE tombe à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mise à jour avec les cours de milieu d'après-midi et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, le Dow Jones atteignant un plus haut intrajournalier après que les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz,ce qui a entraîné une forte baisse des prix du pétrole brut .

Le cadre de l'accord n'aborde toutefois pas des questions clés telles que le programme nucléaire de Téhéran et le conflitisraélo-libanais. Le pacte devrait être officiellement signé vendredi en Suisse.

Les prix du brutont chuté de 5 % à la suite de cette nouvelle et ont atteint leur plus bas niveau depuis mars, profitant aux actions des compagnies aériennes et des croisiéristes, sensibles aux fluctuations de l'énergie, et pénalisantles valeurs énergétiques.

United Airlines UAL.O a progressé de 5,4 %, tandis que Delta Air Lines DAL.O et American Airlines AAL.O ont gagné respectivement 2,2 % et 4,4 %. Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival Corp CCL.N ont chacune progressé d'environ 4 %.

Les actions des géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chuté de près de 4 %chacune. L'indice S&P 500 Energy .SPNY a reculé de 3,4 %.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a glissé à 16,35 points, son plus bas niveau depuis plus d'une semaine. Il avait atteint la semaine précédente son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

Les trois principaux indices étaient en passe d'enregistrer une troisième séance consécutive de hausse, se redressant après que les tensions géopolitiques et un recul des valeurs liées à l'IA ont mis un terme à la progression record de Wall Street.

“Pour les marchés, le détroit est la seule chose qui compte, car son blocage était particulièrement néfaste pour l'économie mondiale”, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux chez Macquarie Group.

Les fabricants de puces mémoire ont atteint des niveaux records, le titre Micron MU.O s'envolant de 9,2 % après que plusieurs courtiers ont relevé leurs objectifs de cours.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint un niveau record et a progressé de 4,5 %, le géant des puces Nvidia

NVDA.O gagnant 3 %.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT menant la hausse avec un gain de 3,1 %.

La reprise des livraisons de pétrole en provenance du Moyen-Orient et la baisse des prix du brut pourraient donner à la Réserve fédérale américaine, qui est aux prises avec l'inflation, la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir ses taux d'intérêt inchangés au lieu d'augmenter le coût de l'emprunt.

“Du point de vue de la banque centrale, cela risque davantage de décourager tout changement majeur de politique à l'avenir, d'autant plus que les orientations envisagées précédemment allaient dans le sens d'une hausse des taux d'intérêt”, a déclaré M. Wizman.

Les données sur l'inflation de la semaine dernière ont montré que la hausse des coûts de l'énergie se répercutait sur l'inflation des prix à la consommation en mai, ce qui a renforcé l'attention portée aux perspectives de la Fed lors de sa réunion de politique monétaire, prévue plus tard cette semaine, qui sera la première du président Kevin Warsh depuis sa prise de fonction.

Les traders s'attendent à ce que laRéserve fédérale laisse les taux d'intérêt inchangés cette semaine, mais ont revu à la baisse leurs prévisions d'une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, les ramenant à 70 %, alors qu'elles étaient pleinement anticipées la semaine précédente, selon les données de LSEG.

À 11 h 24 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 647,45 points, soit 1,26 %, à 51 849,71, le S&P 500 .SPX gagnait 128,90 points, soit 1,73 %, à 7 560,36, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 694,46 points, soit 2,69 %, à 26 583,30.

L'action SpaceX SPCX.O a progressé de près de 8 % après que la société dirigée par Elon Musk a clôturé son introduction en bourse très médiatisée avec une valorisation deplus de 2 000

milliards de dollars .

Les marchés ont été soulagés par le bon déroulement des échanges lors de cette introduction historique au Nasdaq , qui a établi un nouveau modèle pourles entreprises et les bourses se préparant aux introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic prévues plus tard cette année.

Parmi les autres titres en mouvement, Fox FOXA.O a chuté de 16,7 % après que la société a annoncé son intention d'acquérir Roku ROKU.O dans le cadre d'une transaction de 22 milliards de dollars.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,31 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,21 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 38 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 178 nouveaux plus hauts et 51 nouveaux plus bas.