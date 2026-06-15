Le Dow Jones atteint un niveau record grâce à l'optimisme suscité par l'accord avec l'Iran et à la baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +1,15%, S&P 500 +1,59%, Nasdaq +2,52%

* Paramount en hausse après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'acquisition de Warner Bros

* Fox recule après l'accord de 22 milliards de dollars pour Roku

* L'indice de volatilité du CBOE tombe à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, le Dow Jones atteignant un plus haut intrajournalier après que les États-Unis et l'Iran ont conclu un accord préliminaire visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz,ce qui a entraîné une forte baisse des prix du pétrole brut .

Le cadre de l'accord n'aborde toutefois pas des questions clés telles que le programme nucléaire de Téhéran et le conflit entre Israëlet le Liban . Le pacte devrait être officiellement signé vendredi en Suisse.

Les prix du brut ont chuté d'environ 5% à la suite de cette nouvelle et ont atteint leur plus bas niveau depuis mars, ce qui a profité aux actions des compagnies aériennes et des croisiéristes, sensibles à l'évolution des prix de l'énergie, et pénaliséles valeurs énergétiques.

United Airlines UAL.O a progressé de 6,4%, tandis que Delta Air Lines DAL.O et American Airlines AAL.O ont gagné respectivement 4,1% et 5,2%. Norwegian Cruise NCLH.N et Carnival Corp CCL.N ont chacune progressé de 5,2%.

Les actions des géants pétroliers Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chuté d'environ 5%chacune. L'indice S&P 500 Energy .SPNY a reculé de 3,9%.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a glissé à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine, à 16,31 points. Il avait atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois la semaine précédente.

Les trois principaux indices étaient en passe d'enregistrer une troisième séance consécutive de hausse, se redressant après que les tensions géopolitiques et un recul des valeurs liées à l'IA aient interrompu la progression record de Wall Street.

« L'espoir est qu'avec une certaine accalmie sur le front de l'inflation... à un moment donné, la Réserve fédérale puisse être en mesure de baisser ses taux d'intérêt », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

« C'est un environnement bien plus favorable pour les actions à l'avenir. »

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont progressé, le titre Micron MU.O s'envolant de 9% après que plusieurs courtiers ont relevé leurs objectifs de cours, tandis que Nvidia

NVDA.O gagnait 2,3%, Intel INTC.O 5,2% et Marvell Technology

MRVL.O 5,5%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 4,8%, tandis que l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a progressé de 2,9%.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, les actions technologiques menant la danse.

La reprise des livraisons de pétrole en provenance du Moyen-Orient et la baisse des prix du brut pourraient donner à la Réserve fédérale américaine une marge de manœuvre alors qu'elle lutte contre l'inflation.

Les données sur l'inflation de la semaine dernière ont montré que la hausse des coûts de l'énergie se répercutait sur l'inflation des prix à la consommation en mai, ce qui a renforcé l'attention portée aux perspectives de la banque centrale lors de sa réunion de politique monétaire, prévue plus tard cette semaine, qui sera la première du président Kevin Warsh depuis sa prise de fonction.

Les traders s'attendent à ce que la Fed laisse ses taux d'intérêt inchangés cette semaine, mais ont revu à la baisse leurs prévisions d'une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année, les ramenant à 70%, alors qu'elles étaient pleinement anticipées la semaine précédente, selon les données de LSEG.

À 9 h 54, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 590,87 points, soit 1,15%, à 51.793,13, le S&P 500 .SPX gagnait 118,27 points, soit 1,59%, à 7.549,73, et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 651,90 points, soit 2,52%, à 26.540,74.

L'action SpaceX SPCX.O a progressé de 7,9% après que la société dirigée par Elon Musk a conclu son introduction en bourse retentissante avec une valorisation deplus de 2 000 milliards de dollars . Les marchés ont été soulagés par le bon déroulement des échanges lors de cette introduction historique au Nasdaq , qui a établi un nouveau modèle pourles entreprises et les bourses se préparant aux introductions en bourse très attendues d'OpenAI et d'Anthropic prévues plus tard cette année.

Parmi les autres titres en vue, l' PSKY.O deParamount Skydancea progressé de 3,4%après que le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à son acquisition deWarner Bros

WBD.O .

Fox FOXA.O a chuté de 18,2% après que la société a annoncé son intention d'acquérir Roku ROKU.O dans le cadre d'une transaction de 22 milliards de dollars. La plateforme de streaming a reculé de 2,5%.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 3,08 pour 1 à la Bourse de New York et de 3,39 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 38 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 165 nouveaux plus hauts et 32 nouveaux plus bas.