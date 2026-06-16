 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Dow Jones atteint un niveau record alors que le pétrole recule ; SpaceX s'envole
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,70%, le S&P en hausse de 0,1%, le Nasdaq en hausse de 0,1%

* Les investisseurs se concentrent sur la première réunion de la Fed sous la présidence de Warsh

* Le titre Qualcomm progresse après l'annonce de négociations en vue du rachat de Tenstorrent

(Dernières informations après l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a atteint mardi un record intrajournalier, alors que les cours du pétrole ont encore reculé dans un contexte d'optimisme autour d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que SpaceX a dépassé la capitalisation boursière d'Amazon pour devenir la cinquième entreprise américaine la plus valorisée.

L'action de SpaceX SPCX.O a grimpéde près de 9,5%, permettant à l'entreprise de dépasser la capitalisation boursière d'Amazon AMZN.O .

La société dirigée par Elon Musk a annoncé qu’elle allait acquérir l’éditeur de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l’IA d’entreprise.

Les valeurs du secteur des puces mémoireont progressé, Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O enregistrant respectivementune hausse de 9% et 6%.

L’indice technologique S&P .SPLRCT a toutefois reculé de 0,5% après un fort rebond lors de la séance précédente.

Sept des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, les investisseurs se tournant vers les segments du marché sensibles à la conjoncture économique. Les valeurs financières .SPSY ont mené la hausse avec une progression de 1,1%.

Goldman Sachs GS.N a gagné 1,3%, soutenant le Dow, tandis que JPMorgan JPM.N et Bank of America BAC.N ont progressé respectivement de 1,8% et 1,2%.

L'indice du secteur de l'énergie .SPNY a perdu 0,4%, les cours du pétrole ayant chuté à leur plus bas niveau depuis près de trois mois.

Les actions américaines avaient rebondi lors de la séance précédente après que le président américain Donald Trump eut annoncé la signature d’un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit.

Toutefois, des doutes ont continué de planer sur cet accord, les transporteurs maritimes estimant qu’il faudrait plusieurs semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d’Ormuz.

Les marchés se tourneront ensuite vers la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi.La banque centrale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d’intérêt dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, les investisseurs suivant de près les commentaires de Warsh sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

"Tous les regards sont tournés vers la conférence de presse de Warsh, ses indications et les anticipations du marché. Mais étant donné que l’accord (entre les États-Unis et l’Iran) semble avoir été conclu, il dispose d’un peu plus de marge de manœuvre pour adopter une position équilibrée", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital. "Historiquement, le marché est mis à l’épreuve lors de la première année environ suivant l’arrivée d’un nouveau président de la Fed. On observe généralement une certaine volatilité des marchés."

L’inflation, en particulier, reste bloquée à plus d’ un point de pourcentage au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la Fed, et l’analyse de Warsh quant à la probabilité et au moment de son éventuelle baisse constituera une première étape clé dans l’évolution de la politique monétaire sous sa direction.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders estiment à 42% la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base en décembre, les baisses de taux n’étant attendues qu’après la mi-2027.

À 9h42 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 360,77 points, soit 0,70%, à 52.031,80, le S&P 500 .SPX gagnait 7,49 points, soit 0,10%, à 7.561,78 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 35,07 points, soit 0,13%, à 26.719,01.

L’indice de référence S&P 500 s’est également rapproché de ses plus hauts niveaux enregistrés début juin, après un recul lié aux inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur technologique et au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Qualcomm QCOM.O a progressé de 3,6% après que The Information a rapporté que le fabricant de puces était en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d’IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars.

L' HOOD.O de Robinhood a progressé de 1,1% après que la plateforme de trading a annoncé qu’elle allait supprimer 10 % de ses effectifs à temps plein et ne plus pourvoir les postes vacants restants.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,19 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,39 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux plus hauts et 31 nouveaux plus bas.

Valeurs associées

AMAZON.COM
246,8900 USD NASDAQ +0,35%
BANK OF AMERICA
56,545 USD NYSE +1,14%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 990,74 Pts Index Ex +0,62%
GOLDMAN SACHS GR
1 088,415 USD NYSE +0,96%
JPMORGAN CHASE
327,410 USD NYSE +2,43%
NASDAQ Composite
26 541,94 Pts Index Ex -0,53%
QUALCOMM
224,6000 USD NASDAQ +1,72%
ROBINHOOD MARKETS
96,2900 USD NASDAQ -1,87%
S&P 500
7 535,91 Pts CBOE -0,24%
S&P 500 INDEX
7 535,91 Pts CBOE -0,24%
SEAGATE HLDGS
1 049,2100 USD NASDAQ +2,98%
SPACEX
206,0450 USD NASDAQ +7,04%
WESTERN DIGITAL
693,1600 USD NASDAQ +6,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,9 -4,15%
CAC 40
8 449,5 +0,78%
WORLDLINE
13,26 +12,53%
SOCIETE GENERALE
77,26 +1,66%
2CRSI
45,74 -8,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank