Le Dow Jones atteint un niveau record alors que le pétrole recule ; SpaceX s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,70%, le S&P en hausse de 0,1%, le Nasdaq en hausse de 0,1%

* Les investisseurs se concentrent sur la première réunion de la Fed sous la présidence de Warsh

* Le titre Qualcomm progresse après l'annonce de négociations en vue du rachat de Tenstorrent

(Dernières informations après l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Twesha Dikshit

L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a atteint mardi un record intrajournalier, alors que les cours du pétrole ont encore reculé dans un contexte d'optimisme autour d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que SpaceX a dépassé la capitalisation boursière d'Amazon pour devenir la cinquième entreprise américaine la plus valorisée.

L'action de SpaceX SPCX.O a grimpéde près de 9,5%, permettant à l'entreprise de dépasser la capitalisation boursière d'Amazon AMZN.O .

La société dirigée par Elon Musk a annoncé qu’elle allait acquérir l’éditeur de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur le marché de l’IA d’entreprise.

Les valeurs du secteur des puces mémoireont progressé, Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O enregistrant respectivementune hausse de 9% et 6%.

L’indice technologique S&P .SPLRCT a toutefois reculé de 0,5% après un fort rebond lors de la séance précédente.

Sept des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, les investisseurs se tournant vers les segments du marché sensibles à la conjoncture économique. Les valeurs financières .SPSY ont mené la hausse avec une progression de 1,1%.

Goldman Sachs GS.N a gagné 1,3%, soutenant le Dow, tandis que JPMorgan JPM.N et Bank of America BAC.N ont progressé respectivement de 1,8% et 1,2%.

L'indice du secteur de l'énergie .SPNY a perdu 0,4%, les cours du pétrole ayant chuté à leur plus bas niveau depuis près de trois mois.

Les actions américaines avaient rebondi lors de la séance précédente après que le président américain Donald Trump eut annoncé la signature d’un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit.

Toutefois, des doutes ont continué de planer sur cet accord, les transporteurs maritimes estimant qu’il faudrait plusieurs semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d’Ormuz.

Les marchés se tourneront ensuite vers la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi.La banque centrale devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d’intérêt dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, les investisseurs suivant de près les commentaires de Warsh sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

"Tous les regards sont tournés vers la conférence de presse de Warsh, ses indications et les anticipations du marché. Mais étant donné que l’accord (entre les États-Unis et l’Iran) semble avoir été conclu, il dispose d’un peu plus de marge de manœuvre pour adopter une position équilibrée", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital. "Historiquement, le marché est mis à l’épreuve lors de la première année environ suivant l’arrivée d’un nouveau président de la Fed. On observe généralement une certaine volatilité des marchés."

L’inflation, en particulier, reste bloquée à plus d’ un point de pourcentage au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la Fed, et l’analyse de Warsh quant à la probabilité et au moment de son éventuelle baisse constituera une première étape clé dans l’évolution de la politique monétaire sous sa direction.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders estiment à 42% la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base en décembre, les baisses de taux n’étant attendues qu’après la mi-2027.

À 9h42 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 360,77 points, soit 0,70%, à 52.031,80, le S&P 500 .SPX gagnait 7,49 points, soit 0,10%, à 7.561,78 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 35,07 points, soit 0,13%, à 26.719,01.

L’indice de référence S&P 500 s’est également rapproché de ses plus hauts niveaux enregistrés début juin, après un recul lié aux inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur technologique et au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Qualcomm QCOM.O a progressé de 3,6% après que The Information a rapporté que le fabricant de puces était en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d’IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars.

L' HOOD.O de Robinhood a progressé de 1,1% après que la plateforme de trading a annoncé qu’elle allait supprimer 10 % de ses effectifs à temps plein et ne plus pourvoir les postes vacants restants.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 2,19 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,39 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux plus hauts et 31 nouveaux plus bas.