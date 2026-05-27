Le Dow bat un record pendant que les puces marquent une pause

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé mercredi, partagés entre le reflux du pétrole et la rotation vers les valeurs industrielles et de consommation. Le S&P 500 a clôturé stable ( 0,02%) à 7520,5 points, le Nasdaq 100 a reculé de 0,09% à 29 973,6 points, tandis que le Dow Jones a gagné 0,36% à 50 644,3 points, inscrivant un nouveau sommet de clôture.

La détente du pétrole a constitué le principal moteur de rotation de la séance, avec un WTI en baisse de plus de 4% autour de 95 dollars le baril Brent. Les cours ont été tirés vers le bas par des informations de médias iraniens évoquant un projet d'accord susceptible de restaurer le trafic dans le détroit d'Ormuz, même si la Maison-Blanche a ensuite démenti l'existence d'un tel document. Marco Rubio a néanmoins indiqué que des progrès avaient été réalisés dans les discussions, ce qui a suffi à soutenir les segments les plus sensibles aux coûts de l'énergie.

Cette baisse du brut a profité aux compagnies aériennes, aux croisiéristes et aux promoteurs résidentiels, contribuant à la surperformance de la consommation discrétionnaire ( 1,7%). MGM Resorts ( 9%) a figuré parmi les plus fortes hausses du S&P 500 après des relèvements de recommandations de JPMorgan et Truist, tandis qu'Abercrombie & Fitch ( 9%) a bondi après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus par la vigueur du marché américain.

La rotation s'est faite au détriment des valeurs qui ont porté la hausse de Wall Street ces dernières semaines, à savoir les valeurs autour de l'intelligence artificielle, et en premier lieu les semi-conducteurs. Nvidia (-1%) et Intel (-1%) ont reculé, tandis que Qualcomm (-6%) a nettement corrigé après son fort parcours depuis le début de l'année (~ 35%).

Quelques valeurs de croissance ont néanmoins résisté à cette prise de bénéfices. AppLovin ( 10%) a même pris la tête du S&P 500 après des commentaires favorables de Morgan Stanley, qui a souligné l'amélioration des taux de conversion publicitaire et le potentiel de long terme lié à l'optimisation par intelligence artificielle. Meta Platforms ( 4%) a également progressé après des informations de TechCrunch indiquant que le groupe prévoit de déployer mondialement des abonnements grand public, ce qui a soutenu les services de communication ( 0,7%).

Sous la surface, le marché est resté contrasté, avec un rebond de la consommation de base ( 1,1%) après son repli de la veille, mais une faiblesse persistante des financières (-0,8%), des utilities (-0,5%) et de l'énergie (-1,5%). Le Russell 2000 ( 0,0%) a inscrit un nouveau record en séance, tandis que le S&P Mid Cap 400 (-0,3%) a légèrement reculé.

Sur le plan macroéconomique, les données immobilières n'ont pas modifié le ton général de la séance, mais elles ont rappelé que la tension sur les taux reste un frein pour le logement. Le taux hypothécaire américain à 30 ans est remonté à 6,65%, au plus haut depuis neuf mois, tandis que les demandes de prêts immobiliers ont chuté de 8,5%, avec une baisse de 18,1% des demandes de refinancement.

L'attention se tourne désormais vers les résultats de Marvell Technology, Salesforce, Snowflake et HP après la clôture, qui offriront un nouveau test pour le sentiment sur les semi-conducteurs et les éditeurs de logiciels.