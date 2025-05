Le dollar taïwanais flambe depuis vendredi

(AOF) - La devise taïwanaise bondit de 5,39% à 0,03431 dollar américain ce lundi après avoir déjà fortement progressé de 3,8% vendredi. " Le gain quotidien du dollar taïwanais est le plus important depuis au moins 1983, voire depuis le début de son histoire ", indique aujourd'hui MUFG. La banque japonaise explique ce bond par plusieurs catalyseurs, dont les espoirs à propos des négociations sur les droits de douane entre les États-Unis et la Chine, des résultats meilleurs que prévu pour les valeurs technologiques américaines et les chiffres robustes de la croissance de Taïwan.

MUFG cite par ailleurs l'entrée de 1,2 milliard de dollars américains de capitaux étrangers à Taïwan vendredi et l'augmentation de la demande de couverture des assureurs de l'île pour se protéger de la faiblesse de la devise américaine.

Ce mouvement pourrait aussi avoir été exacerbé par la faible liquidité sur le marché des changes, vendredi étant un jour férié pour de nombreux marchés asiatiques.

Comme autre explication à la vigueur de la devise taïwanaise, MUFG cite la déclaration de Taïwan selon laquelle selon laquelle Taipei avait achevé le premier cycle de consultations tarifaires avec les États-Unis le 1er mai.