Le dollar s'affaisse après les données sur l'emploi américain

(AOF) - Le dollar américain a logiquement reculé face à un panier d’autres devises après la publication de données sur le monde du travail décevantes. Selon le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis, l’économie outre-Atlantique n’a créé que 22 000 postes le mois dernier, loin des 75 000 attendus. Cette contre-performance a toutefois renforcé la probabilité de voir la Réserve fédérale baisser ses taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion qui se tiendra les 16 et 17 septembre prochains.

L'euro en a profité pour se reprendre avec le renforcement de l'hypothèse d'une baisse des taux américains. Il se négociait autour de 1,1730 dollar peu après cette publication sur l'emploi, contre environ 1,1680 dollar précédemment.