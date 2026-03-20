Le dollar recule, les obligations sous pression, la guerre au Moyen-Orient incite à un réexamen restrictif des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les traders intègrent des hausses de taux pour la BoE et la BCE cette année; la Fed devrait laisser ses taux inchangés

* La révision haussière des taux d'intérêt frappe les obligations et fait chuter le dollar

* Les prix du pétrole reculent; les actions sont agitées

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Rae Wee

Le dollar s'est dirigé vers une perte hebdomadaire vendredi, tandis que les obligations sont restées sous pression, après que les banquiers centraux mondiaux aient averti que la guerre au Moyen-Orient pourrait raviver l'inflation.

Une baisse des prix du pétrole a brièvement soulagé les marchés, mais les échanges sont restés agités et les nerfs à vif, soulignant à quel point la confiance des investisseurs reste fragile.

À l'issue d'une semaine mouvementée de réunions de politique monétaire au sein du Groupe des Sept (G7) et d'autres pays, les investisseurs ont surtout retenu la perspective d'un resserrement plus agressif de la politique monétaire.

Les traders ne s'attendent plus à une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année 0#USDIRPR , les contrats à terme impliquent une probabilité de 40 % d'une hausse de la Banque d'Angleterre le mois prochain 0#GBPIRPR et des sources ont déclaré que la Banque centrale européenne pourrait devoir commencer à discuter des hausses de taux en avril et éventuellement resserrer sa politique en juin

0#EURIRPR .

« Il y a beaucoup de valeur dans le signal », a déclaré Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique de Mizuho pour l'Asie hors Japon, à propos de la rhétorique hawkish des banques centrales cette semaine.

« C'est un message adressé aux marchés pour leur dire que nous maîtrisons la situation, qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter inutilement les rendements, parce que... les rendements commencent déjà à faire le travail à leur place. »

La déroute des obligations mondiales a poussé les rendements à des sommets plurimensuels jeudi, bien que la chute ait montré quelques signes d'apaisement en Asie vendredi.

Le marché des bons du Trésor américain au comptant a été fermé en raison d'un jour férié au Japon, mais les contrats à terme ont légèrement augmenté TYv1 .

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR , qui reflète généralement les attentes en matière de taux à court terme, a augmenté de plus de 20 points de base au cours de la séance précédente.

Les contrats à terme sur les bunds allemands FGBLc1 ont augmenté de 0,06 %, tandis que les contrats à terme sur les OAT françaises FOATc1 ont augmenté de 0,16 %.

Néanmoins, pour le mois en cours, le rendement à deux ans de l'Allemagne DE2YT=RR a déjà augmenté de 56 points de base. Les rendements des obligations britanniques à deux ans GB2YT=RR ont augmenté de 88 points de base.

ÉTOUFFEMENT DE L'ÉNERGIE

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse de 1,6 % à 106,90 $ le baril vendredi, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a chuté de 1,9 % à 94,32 $ le baril, après que les principales nations européennes et le Japon ont proposé de joindre leurs efforts afin de sécuriser le passage des navires dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis ont présenté des mesures visant à augmenter l'offre de pétrole.

Mais les deux prix sont restés bien au-dessus des niveaux antérieurs à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, ayant augmenté de plus de 40 % ce mois-ci. O/R

Les prix du gaz naturel ont également grimpé en flèche , jusqu'à 35 % en Europe jeudi, car les frappes iraniennes et israéliennes ont visé certaines des infrastructures gazières les plus importantes du Moyen-Orient.

Cela a incité le président américain Donald Trump à dire à Israël de ne pas répéter ses attaques contre les infrastructures de gaz naturel iraniennes.

« Même si les États-Unis quittent le conflit, Israël pourrait ne pas partir, et il pourrait y avoir encore des frappes et l'Iran ripostera, peut-être à un volume plus faible », a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

« Mais cela signifie que le Golfe sera toujours sous pression... les prix du pétrole ne reviendront pas à 60 dollars, ils resteront peut-être à 90 dollars, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le choc est donc déjà inévitable. »

Sur le front des actions, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a oscillé entre pertes et gains pour être 0,2% plus bas, bien qu'il soit en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire de 0,3%, mettant fin à deux semaines consécutives de pertes.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 et sur le S&P 500

ESc1 ont gagné environ 0,1 % chacun. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 ont augmenté de 0,7%, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont augmenté de 0,15%.

LE DOLLAR S'ÉLOIGNE DE SON NIVEAU LE PLUS ÉLEVÉ

Le dollar s'apprêtait à perdre environ 1 % par semaine

=USD , la Fed étant désormais considérée comme la seule grande banque centrale qui ne devrait pas relever ses taux d'intérêt cette année.

Cela a permis à l'euro EUR= de conserver la majeure partie de son gain de 1,2 % de jeudi pour atteindre 1,1560 $, tandis que la livre sterling GBP= a reculé de 0,17 % à 1,3408 $, après une hausse de 1,3 % au cours de la nuit.

Même le yen JPY= , qui était sur le point de dépasser les 160 pour un dollar lors de la séance précédente, a trouvé un certain soutien et s'est maintenu à 158,36.

La monnaie japonaise a également été aidée par les commentaires plus restrictifs du gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Ueda jeudi, après que la banque centrale ait maintenu ses taux, tout en gardant le cap sur une politique monétaire plus stricte.

Yusuke Miyairi, stratégiste de Nomura pour le marché des changes et des taux, a déclaré que même si Ueda a laissé la porte ouverte à une hausse des taux en avril, il reste "prématuré" de conclure qu'une telle décision sera prise.

Dans les métaux précieux, l'or au comptant XAU= était en hausse de 1% à 4 693 $ l'once. GOL/