Le dollar recule après l'inflation américaine

(AOF) - Les chiffres de l’inflation américaine ont révélé une accélération supérieure aux attentes de la hausse des prix hors alimentation et énergie, avec une progression de 3,1% en juillet sur un an, son rythme le plus élevé depuis février, après une hausse de 2,9% en juin. Cette mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed. Toutefois, l’inflation globale est restée stable à +2,7% en juillet en rythme annuel contre un consensus de +2,8%. Partant, la Réserve fédérale américaine devrait pouvoir baisser ses taux d’intérêt au mois de septembre.

Cette perspective a logiquement pesé sur le billet vert. Sur le marché des changes, vers 17h, le dollar perd 0,37% à 0,85 euro.

Avant l'annonce de l'indice des prix à la consommation américain, l'euro se négociait contre 1,1604 dollar, et peu après il a été jusqu'à 1,1670 dollar.

Les nouveaux chiffres de l'inflation américaine ont été dévoilés ce mardi après-midi, dans un contexte de guerre commerciale entre les Etats-Unis et les autres nations. La majorité des économistes anticipait une accélération de l'inflation aux Etats-Unis, après l'entrée en vigueur des taxes douanières par le président Donald Trump.

Sur ce sujet, le locataire de la Maison Blanche a signé un décret pour officialiser le prolongement de 90 jours de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Cet accord a temporairement fixé à 30% les taxes américaines sur les produits chinois, alors que celles de la Chine sur les produits américains s'élèvent à 10%.

La Chine " continue de prendre des mesures importantes (…) pour répondre aux préoccupations des Etats-Unis en matière de sécurité économique et nationale ", a écrit le président américain, ajoutant avoir déterminé qu'il " était nécessaire et approprié de maintenir " cette trêve jusqu'au 10 novembre ".