Le dollar quasi stable après des données sur l'inflation rassurantes
information fournie par AOF 24/10/2025 à 17:05

(AOF) - Le dollar est quasi stable (-0,07%) à 0,8602 euro après l'inflation américaine qui a augmenté moins vite que prévu en septembre. L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,3% sur un mois, contre 0,4% en août et des attentes à +0,4%. Sur un an, les prix à la consommation s'élèvent à 3%, là où les analystes tablaient sur +3,1% et après +2,9% en août.

"Ce rapport devrait rassurer légèrement la Fed avant sa réunion la semaine prochaine, mais la banque centrale reste confrontée à un dilemme entre une inflation persistante et un ralentissement du marché du travail. L'absence de données clés sur le marché du travail pourrait compliquer la communication", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS.

La Fed devrait, selon lui, éviter de donner des indications et rester dans l'expectative, en attendant que le shutdown soit levé et que les données requises soient publiées.

"Quoi qu'il en soit, ce chiffre de l'inflation est largement insignifiant et plaide en faveur d'une baisse des taux la semaine prochaine", conclut Christophe Boucher.

Devises
Inflation
