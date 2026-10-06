Le dollar porté par l'aversion au risque et la persistance de l'inflation (UBP)

La semaine passée, l'indice du dollar américain a atteint des sommets légèrement supérieurs à 102, soutenu par une aversion au risque croissante sur les marchés financiers.

Des indicateurs économiques contrastés mais favorables au dollar

Les données économiques des Etats-Unis publiées au cours de la semaine ont été globalement favorables au billet vert. Les chiffres de l'inflation PCE pour le mois d'août ont montré un ralentissement de la dynamique. Toutefois, cela reflétait en grande partie des révisions annuelles et des modifications dans le mode de calcul de plusieurs composantes. L'inflation PCE sous-jacente s'est établie à 3% en glissement annuel, un niveau qui reste inquiétant pour la Fed.

Un marché de l'emploi en retrait qui ne fléchit pas la posture de la Fed

"Ces chiffres n'ont donné aux marchés aucune raison de réviser à la baisse leurs anticipations actuelles en matière de taux. Le marché des swaps d'indice au jour le jour (OIS) anticipe un taux directeur final d'environ 4,70%. Si les chiffres de l'emploi non agricole américain (NFP) ont déçu le marché avec seulement 29 000 créations, cela ne devrait pas changer la donne pour la Fed. La priorité de la banque centrale américaine Comme le souligne l'Union Bancaire Privée (UBP, banque privée suisse familiale spécialisée dans la gestion de patrimoine et d'actifs), "l'accent reste mis sur l'inflation plutôt que sur le marché du travail, ce qui ne devrait pas entraîner de modification des perspectives à court terme du dollar américain."

L'attention tournée vers la publication des minutes de la Fed

L'événement majeur de la semaine à venir pour le dollar américain est la publication du compte-rendu de la réunion de septembre de la Fed, au cours de laquelle le taux directeur a été porté à 4% à l'unanimité. "Le marché devrait se concentrer sur les perspectives d'inflation, ainsi que sur tout engagement apparent en faveur de nouvelles hausses de taux. Le contexte général reste propice à de nouveaux gains pour le dollar américain. Le niveau élevé du carry à court terme du dollar américain et l'aversion croissante au risque devraient se traduire par une nouvelle appréciation modeste", estime l'UBP.

Le pétrole et la géopolitique comme moteurs de soutien

La banque privée note aussi que la hausse des cours du pétrole est également favorable au dollar américain en raison de l'amélioration de ses termes de l'échange (Terms of Trade). "Le seul risque baissier majeur pour le dollar américain serait la conclusion d'un accord de paix définitif mettant fin au conflit au Moyen-Orient - cela semble toutefois peu probable au vu des récents développements. Il apparaît que les progrès dans ce domaine resteront probablement limités jusque après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis", souligne l'UBP.