Le dollar devrait s'affaiblir à long terme, l'Europe a du pain sur la planche, selon des responsables de JPMorgan AM et d'Euroclear

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Le dollar américain devrait s'affaiblir à long terme en raison des inquiétudes liées au niveau élevé de la dette de la première économie mondiale, a déclaré jeudi le directeur général de JPMorgan Asset Management pour la région EMEA.

« L'hégémonie du Trésor américain est toujours bien vivante... mais en tant qu'investisseurs obligataires, nous examinons l'équilibre budgétaire, la balance commerciale et la capacité à rembourser cette dette », a déclaré Patrick Thomson lors d'une table ronde organisée dans le cadre d'une conférence de l'International Capital Markets Association à Londres.

« Certains affirment que, sur le long terme, le dollar américain va s'affaiblir. La dynamique de la situation budgétaire aux États-Unis engendre un niveau d'endettement qui n'est pas viable à long terme », a-t-il ajouté.

Le dollar, généralement considéré comme une valeur refuge, s’est apprécié de près de 2 % par rapport à un panier de devises depuis le début de la guerre en Iran fin février. Il a également été soutenu par la position des États-Unis en tant qu’exportateur net d’énergie.

Mais ces gains récents font suite à une forte baisse l'année dernière, l'incertitude politique aux États-Unis, exacerbée par les droits de douane du Jour de la Libération d'avril, ayant incité les investisseurs à rechercher la diversification, l'euro et le yuan chinois étant considérés comme les principaux bénéficiaires.

Alors que la guerre en Iran a mis à rude épreuve l'économie et les marchés européens, les responsables intervenant lors de la table ronde ont souligné la forte demande d'actifs européens, tout en appelant à des réformes pour développer les marchés financiers de la région, qui sont en retard par rapport à ceux des États-Unis en termes d'envergure.

M. Thomson, de JPMorgan Asset Management, a déclaré que l'Europe avait une « formidable opportunité » de servir de valeur refuge pour les investisseurs, mais que cela dépendait de la mise en œuvre de réformes.

« Notre activité connaît une croissance substantielle en Europe. Nous gérons plus de mille milliards de dollars d’actifs », a déclaré M. Thomson, ajoutant que cette croissance était due à l’augmentation des dépenses budgétaires en Allemagne, à la volonté des décideurs politiques européens de mettre à profit l’épargne des ménages et à la diversification.

« Nous constatons un intérêt croissant pour le rapatriement de capitaux en Europe à des fins de diversification, car il existe des entreprises et des opportunités d’investissement très attractives. »

Il a ajouté que l’Europe pourrait faire davantage pour encourager une plus grande participation des particuliers sur les marchés européens.

« C'est la plus grande opportunité de débloquer ces dépôts, ce qui conduira à davantage d'émissions et à une demande accrue », a-t-il ajouté.

Si l'Europe veut vraiment rivaliser avec les États-Unis, elle a besoin de marchés de capitaux plus profonds, a déclaré Valérie Urbain, directrice générale de l'organisme de dépôt Euroclear.

« Pour cela, nous avons besoin de plus d'investisseurs et de plus d'émetteurs », a-t-elle ajouté.