Le dollar dans le rouge face à l'euro

(AOF) - Le dollar recule de 0,93% à 0,8535 euro alors que Jerome Powell s'est exprimé cet après-midi dans le cadre du colloque de Jackson Hole où sont réunis les principaux banquiers centraux. Le patron de la Fed a évoqué une possible baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale de septembre, mais n'a pas pris d'engagement ferme.

" Si le marché du travail semble équilibré, il s'agit d'un équilibre curieux résultant d'un ralentissement marqué de l'offre et de la demande de travailleurs. Cette situation inhabituelle suggère que les risques de baisse de l'emploi augmentent. Et si ces risques se matérialisent, ils peuvent le faire rapidement ", a déclaré Jerome Powell lors du symposium économique annuel.

" La stabilité du taux de chômage et d'autres indicateurs du marché du travail nous permet d'avancer avec prudence dans notre réflexion sur les modifications à apporter à notre orientation politique. Néanmoins, compte tenu du caractère restrictif de la politique monétaire, les perspectives de base et l'évolution de l'équilibre des risques pourraient justifier un ajustement de notre orientation politique ", a-t-il par ailleurs affirmé dans le Wyoming.